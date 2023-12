Alexis Mac Allister reveló por qué Darwin Núñez reaccionó mal contra Pep Guardiola en el final del partido ante el City

Una semana atrás, cuando terminó el partido que empataron Manchester City y Liverpool en el Etihad Arena por la Premier League, se dio un intercambio de palabras entre Darwin Núñez y Pep Guardiola que terminó con la reacción del delantero de los reds y de la selección uruguaya.

Al artiguense lo separó su propio técnico, Jürgen Klopp para que el hecho no pasara a mayores.

En las últimas horas, el que contó que fue lo que sucedió entre Núñez y Guardiola fue uno Alexis Mac Allister, quien estuvo cerca del altercado.

"Jürgen (Klopp), imaginate, no entendía nada. Después del partido me preguntaba a mí ‘¿qué le decía, qué le decía?’. Pero nada, fue algo muy mínimo. Como decía Jürgen después del partido, que son dos personas muy emocionales, tanto Pep como Darwin. Algún comentario que hizo Pep, Darwin lo respondió y no fue nada del otro mundo. Por eso yo también me reía", comenzó explicando el campeón del mundo con Argentina en el Mundial Qatar 2022 en el canal de YouTube "Clank!", que dirige el periodista Juan Pablo Varsky.

Darwin y sus gestos contra el técnico de Manchester City

Y añadió: "Si hubiera visto que es algo grave, obviamente no me reiría de esa forma. Pero me causó gracia un poco como Darwin se enojó tan rápido. Y aparte, al principio, como que Pep pensaba que estaba haciendo todo como una joda, y claro, a Darwin se le había un poco transformado la cara… Fue un poco graciosa la situación… Pero son cosas que quedan ahí. Los dos se respetan mucho y fue algo de momento".

Mac Allister continuó: "No sé si debería contarlo, pero te lo voy a contar. Básicamente, ellos tuvieron una situación. No sé si fue un córner o un centro que Haaland cabeceó, y la pelota pasó por al lado del palo. Y Pep se dio vuelta y como que empezó a decir ‘¡qué suerte que tienen…!’ Entonces, en la última jugada, Lucho Díaz medio que la quiso peinar y ellos se salvaron, entonces ahí Darwin le dijo: ‘Ahora son ustedes los que tienen suerte’ y como que de esa situación se fue todo a la mierda… Pero fue algo muy tranquilo, nada".