Alimentación escolar cuesta más de US$ 1 millón por semana y ANEP investigará por qué

El Programa de Alimentación Escolar no sufrirá recortes durante la administración de Luis Lacalle Pou. Así lo aseguraron este lunes en la comisión de Educación del Senado el ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, Robert Silva, y legisladores del Partido Nacional.

La senadora frenteamplista Carolina Cosse convocó a los jerarcas a la comisión parlamentaria a raíz de las declaraciones de Da Silveira en una entrevista con el semanario Búsqueda, en la que dijo que el gasto en alimentación escolar es "formidable" y se refirió a las "ineficiencias" detectadas por las nuevas autoridades. Los dichos del ministro sembraron dudas acerca de la continuidad del programa tal cual venía funcionando, pero eso quedó descartado en la sesión de este lunes.

"Atribuir a alguien la intención de cortar la alimentación a los estudiantes de la educación en el Uruguay, es de plano convertir la discusión en algo bastardeado, porque nadie puede cargar ni siquiera con el costo político de anunciar que mañana las escuelas no van a dar de comer más a los alumnos. Entonces, despejemos desde el plano que aquí no hay ninguna intencionalidad de cortar la alimentación a ningún estudiante, ni nada que se le parezca. Esa es una cuestión", expresó el senador nacionalista Gustavo Penadés, según la versión taquigráfica de la sesión.

Da Silveira señaló que la alimentación escolar implica un "gasto" semanal de entre US$ 1.000.000 y US$ 1.500.000, que varía dependiendo de la cotización de la moneda. El almuerzo promedio cuesta $ 28,51 por alumno, mientras que la copa de leche –es decir, el desayuno o la merienda– $ 9,76. Este dinero proviene íntegramente de la recaudación del Impuesto de Primaria.

"El Programa de Alimentación Escolar va a seguir porque es una política de Estado y hay un compromiso no solo de este consejo, sino del anterior y estoy seguro que también de los que van a continuar. Lo que se quiere es mejorar este servicio y que llegue realmente a quienes lo necesitan", reafirmó el consejero Juan Gabito en la comisión.

Según las nuevas autoridades, hace falta recabar información más precisa para poder hacer un mejor uso de los recursos. "No se sabe qué está pasando; en consecuencia no se sabe a quién se le está dando alimentación y a quién no, y lo que hay que hacer es investigar”, dijo el ministro Da Silveira al salir del encuentro, según informó La Diaria.

"No se trata de una obsesión por la eficiencia; esto no es –como se dice por ahí– una obsesión gerencialista por la eficiencia. Esto es preocupación por la justicia social, porque plata que se gasta mal es plata que deja de estar disponible para atender necesidades reales de los uruguayos", explicó en la comisión.

El presidente del Codicen, Robert Silva, sugirió "llevar adelante una investigación que ponga las cosas sobre la mesa" y a futuro permita "tomar las mejores decisiones". Esta decisión deberá ser tomada en el seno del Consejo de Educación Inicial y Primaria, del que depende el servicio.

La semana pasada se habilitó el servicio de desayuno o merienda presencial en las escuelas, que había quedado en pausa a raíz de la emergencia sanitaria declarada el 13 de marzo.