Alonso, Curutchet y Ham quedaron habilitados por la AUF para las elecciones

Ignacio Alonso, Óscar Curutchet y Carlos Ham recibieron la habilitación de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), para ser candidatos para las elecciones que se realizarán el jueves 21 de marzo a la hora 17.30 en la sede de la calle Guayabos.

Ahora aguardan la notificación de Conmebol, porque para postularse como presidente del Comité Ejecutivo de la AUF también necesitan aprobar el examen de idoneidad de la Confederación.

En el caso de la AUF, el examen está comprendido en el artículo 59.5 del estatuto y la Comisión de Ética de la AUF, que en febrero fue designada con Olivier Viera, Santiago Ostolaza, Elder Améndola, Jorge Castiglioni y Álvaro Ezcurra, aprobó por unanimidad la habilitación para los tres candidatos.

En el informe que elaboró la comisión, puntualiza que a los candidatos le solicitaron información complementaria sobre antecedentes del Tribunal de Honor.

Cumplida esta etapa en la AUF, los candidatos no deben realizar más trámites que el Congreso los elija en el acto que se celebrará el día 21.

La votación es secreta y se podrán producir hasta dos instancias para elegir al presidente.

En la primera, uno de los candidato deberá ser elegido con dos tercios de los votos (51 votos). En el escenario actual de la AUF es casi imposible que un candidato logre tal apoyo de los integrantes del Congreso.

En segunda, será presidente quien logre "la mayoría simple de votos de los delegados presentes". Aquel que sume más votos que cualquiera de sus contrincantes, será el nuevo presidente de la AUF.

Los tres candidatos, explicaron a Referí las razones por las que se presentan como candidatos y de qué forma piensan encauzar el fútbol.

Ignacio Alonso, dio su mirada respecto a cómo cambiar la AUF: "Hay un nuevo esquema. Hay una refundación orgánica a partir del nuevo estatuto. La AUF ya no es lo que era antes. Hoy tiene desde su Congreso la mirada de una cantidad de sectores que antes no integraban la misma, lo hacían periféricamente. Sabemos también que en las disposiciones estatutarias existe específicamente una disposición sobre la creación de una liga independiente y a partir de esa refundación orgánica, tenemos que pensar en la refundación funcional, de organización. Pensar una organización como la nuestra, sin los derechos de televisión, es imposible. Hoy el profesionalismo te está pasando por encima y necesitamos generar más recursos. Mi agenda va a ir por ahí. También poder organizar para el fútbol profesional un sistema de asignación presupuestaria que asegure administraciones que no generen endeudamiento. Fijar pautas regulatorias en cuanto a gastos". Vea la entrevista completa haciendo click aquí.

Óscar Curutchet, brindó su aporte tras ser consultado qué se necesita hacer en la AUF: "Una auditoría externa, luego la revisión de todos los contratos firmados y los que van a venir. Ahora van a venir los derechos de televisación de las Eliminatorias y del fútbol uruguayo. Vamos a tener una publicidad adecuada para que se pueda trabajar con un formato de licitación lo más rápido posible. Lo otro se lo presentamos a todos los clubes y a la Mutual, es un proyecto estratégico, con líneas claras de acción, con plazos y propuestas. La profesionalización de las áreas, la división comunicacional y la estrategia para las áreas comerciales y de marketing. El trabajo con respecto a los ingresos y la sustentabilidad económica de la AUF. Aspiramos que el Congreso actúe por consenso y generar un modelo de participación que las decisiones se tomen con un sistema de proyectos, ofreciendo metas y objetivos, indicadores que midan cada uno de esos proyectos, acciones concretas, responsables directos y evaluación de los resultados. Queremos un proyecto más profesional y técnico con un organigrama de trabajo mucho más objetivo que permita ser un modelo para el fútbol uruguayo.". Vea la entrevista completa haciendo click aquí.

Carlos Ham, quien sostiene que "es posible cambiar las cosas en el fútbol", dijo tras ser consultado sobre cómo resume su propuesta: "Lo primero y urgente que debemos atacar es el tema económico. El fútbol vive en una crisis económica profunda en varios sentidos, porque está sumergido en una compleja situación financiera y económica. Es insostenible, y si seguimos así en un momento esto va a explotar". Vea la entrevista completa haciendo click aquí.