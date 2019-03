Carlos Ham: "Es posible cambiar las cosas en el fútbol"

Es hincha de Wanderers de toda la vida y su lugar en la tribuna lo divide en dos etapas: una juvenil –cuando acompañaba a su padrino al fútbol–, muy marcada por el fanatismo, y otra, la actual, en su madurez, junto a su hija mayor que comparte su pasión por los bohemios y que hace que cada partido del club de sus amores se transforme en un momento sagrado para ambos. Carlos Ham es dirigente de fútbol desde 2014 y el día 21 su nombre será considerado para presidente de la AUF.

¿Qué lo movió a postularse en la AUF?

Es un proceso que definí a último momento, pero que venía analizando desde hace tiempo, impulsado en la necesidad de cambiar. A mí me mueve la necesidad del cambio y de influir en eso. Esas situaciones fueron las que me llevaron a Wanderers, impulsado por Andrea Lanfranco y otros hinchas del club de toda la vida. El día que me integré al fútbol, lo hice con todo, porque creo que es posible cambiar las cosas, incluso cuando existen pocos recursos. El asunto pasa por tener paciencia, constancia y un rumbo claro hacia dónde ir.

Pero la AUF no es Wanderers.

Es cierto. No es Wanderers. Pero hay cosas que son inherentes al fútbol uruguayo y para que cambien para Wanderers debe cambiar el fútbol general. Hace un año, cuando comencé como delegado del club, tomé conciencia de esto. Comencé a conocer el mundo de la AUF, me relacioné con otros presidentes y vi que teníamos los mismos problemas, inquietudes y visión. Fue entonces cuando empezó a madurar esta idea. En las elecciones anteriores me habían ofrecido integrar el ejecutivo, y me sedujo. Para estas elecciones no pude convencer a los candidatos que consideraba más idóneos y finalmente terminé aceptando ir yo. En el G5 (Wanderers, Liverpool, Danubio, Defensor y River), clubes con una naturaleza similiar en sus objetivos, hablamos muchas veces del tema. Para la primera elección (agosto 2018) el nombre fue el de Arturo Del Campo, que era la persona ideal para conducir la AUF. De las otras que manejamos ahora, ninguno aceptó. No era lo que querían hacer de su vida ahora. Paralelamente surgieron otros candidatos, como (Óscar) Curutchet, que no era la persona con el perfil que buscábamos. Por tanto seguimos analizando opciones. Alarcón fue el último que dijo que no, también intentamos convencer a (José Luis) Corbo y (Sebastián) Bauzá. Fue así que llegada esa última instancia, sin otra alternativa, resolví que me presentaba como candidato, como un candidato que llega con cosas distintas para aportar.

¿Cuántos votos tiene hoy?

Uno, el de Wanderers, porque sé lo que se resolvió en directiva. Ninguno más. En lo previo hubo gente que estuvo dispuesta a respaldar mi candidatura. Ahora, a ellos y a otros, intentaré convencerlos con mi propuesta.

¿Cómo resume su propuesta?

Lo primero y urgente que debemos atacar es el tema económico. El fútbol vive en una crisis económica profunda en varios sentidos, porque está sumergido en una compleja situación financiera y económica. Es insostenible, y si seguimos así en un momento esto va a explotar.

¿Cuáles son las medidas inmediatas que piensa instrumentar?

Lo más rápido es el tema de los costos de los partidos. Hay pasos a dar para aliviar la situación, para que no se jueguen los partidos a pérdida.

También el lugar más crítico (el económico) hoy es donde más hay para crecer, a través de los derechos de televisación, pero eso no será inmediato. Eso requerirá una negociación importante porque existe un contrato vigente hasta 2025. Los dirigentes somos responsables de haber firmado ese contrato y no haber tenido la visión de que el mundo cambia. Pensar en 2025 es un plazo muy largo, y mucho más pensar en 2032, como se planteó en algún momento. No me animo a proyectar el mundo a 13 años, especialmente cuando es tan cambiante.

Por ejemplo, sobre algunos estudios que vimos de los abonados que pagan y lo que vuelca la empresa (Tenfield) a los clubes está bastante por debajo de lo que sería razonable en una distribución más equitativa.

¿Cómo se para frente al tema Tenfield?

El primer gran problema es que está totalmente polarizado en pros y contras. Tan es así que no permiten la existencia de posiciones intermedias.

¿Cómo se arregla ese tema que está tan retorcido?

Habrá que negociar. Existen dos espacios bien diferentes, uno es el fútbol profesional de primera división local, que tiene un contrato, cuya situación es más compleja y nos debemos sentar a negociar porque creemos que hay espacio para que los clubes perciban más dinero. Después están los derechos de la selección, sobre los que hay más libertad para actuar. Escuché a Pedro (Bordaberry) sobre la alternativa de AUF TV, que es una buena idea, pero necesita que profundicemos más. Hay buenos ejemplos a nivel mundial y entiendo que generará más recursos para la AUF.

¿Cómo arregla el conflicto de fondo?

Entre todos. Lo tenemos que hacer, sino van a desaparecer equipos. Pensando como empresario, a la empresa actual tampoco (Tenfield) le sirve un fútbol que se empieza a degradar y que cada vez valga menos. Necesitamos clubes sostenibles y campeonatos que se van a jugar. Debemos repensarlo todo. Necesitamos un mejor contrato para el fútbol uruguayo, o si aparece una alternativa, se pagarán las multas y buscaremos otras opciones. Para eso se necesita alguien con espalda. En estos tiempos, los clubes no podemos salir a afrontar esa situación.

¿La AUF tiene esa espalda?

Hoy tampoco, pero puede llegar a tenerla. Si el concepto de AUF TV funciona puede ser un buen camino para tener un socio con espaldas para que en definitiva sea el que financie esa salida y permita a la larga al fútbol ser más libre de lo que es hoy.

¿Ham es el representante de los jugadores?

No. Hablé mucho con ellos, y no desde ahora, desde que empezó el conflicto con MásUnidosQueNunca, hace dos años. Recuerdo que en su momento envié un mail a un jugador para ponerme a la orden, porque me parecía injusto lo que ocurría y le dije que si podía ayudar en algo, sin meterme en un tema que es gremial, que contaran conmigo. ¿Sabe qué me respondió? Que era el primer dirigente que le escribía por este tema. Cuando lo hice, no tenía ánimo de meterme, pero sí de ayudar. Desde entonces tuve charlas muy interesantes con los jugadores, en las que discrepaba en un 90% de las propuestas que manejábamos, pero fueron charlas muy frontales. Creo que allí me gané la confianza porque sabían que hablaban con alguien con convicciones y principios. Al cierre del período para presentar la candidatura fui a pedir si me daban las firmas para presentarme a las elecciones, y lo hicieron, pero fue solo eso. Fue así de simple: les dije, ‘Dénme las firmas para postularme, solo eso; después, cuando conozcan mi plan para la AUF, resuelven a quién votan’.

¿Habló con Lugano?

Hace tiempo tuve charlas con Lugano. Viajo seguido a San Pablo y le pedí para reunirnos. Fue hace bastante tiempo cuando hablamos durante rato largo. Estuvimos en discordancia más que en concordancia, pero fue una charla muy franca y productiva.

¿Le propuso ser candidato a las elecciones de la AUF?

No. Sobre esto hablé con la Asociación de Futbolistas y con la Mutual.

¿Está en contra del sistema económico que reina en la AUF por estos días?

Sí. Con el sistema que tiene la AUF hoy no hay nadie pueda estar de acuerdo.

¿Habló con Casal?

Nunca. Tampoco con gente de Tenfield. Eso sí, escuché que tal candidato tiene el aval de Tenfield para las elecciones. Creo que eso no corresponde. Es como decir que otro candidato tiene el aval de otro proveedor de la AUF. Yo soy candidato de Wanderers con una propuesta para los integrantes del Congreso de la AUF y no necesito el aval de ningún proveedor ajeno al Congreso.

¿No parece muy político?

No voy a ser político. Soy técnico. Evidentemente se necesitará dentro del ejecutivo a otra persona que tenga un perfil más político y conciliador. Voy a ser fiel a mis principios y lo que me estoy comprometiendo a hacer intentaré ejecutarlo.

De una forma estuvo en un extremo y en el otro. Logró las firmas de los jugadores, y en agosto estuvo en la otra punta. ¿Por qué apoyó la ida al TAS?

Porque consideramos que se cometía una ilegalidad.