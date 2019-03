El periplo de Peñarol y Nacional para volver a Montevideo y cómo afrontar la fecha tras un largo viaje

Los viajes en Sudamérica son largos y cansadores para cualquier equipo uruguayo. La poca conectividad que existe en Uruguay y las largas distancias entre las principales ciudades del continente casi siempre obliga a los equipos con un poco más de poder adquisitivo a contratar vuelos chárter.

Ese fue el caso de Nacional que abonó US$ 180 mil para viajar directo a la ciudad de Barinas en Venezuela y poder enfrentar a Zamora por su debut en la Copa Libertadores de América. Más allá de lo que es el pago de un chárter, Nacional arribó a Montevideo con retraso a las 19 horas del jueves cuando se estaba por desatar el temporal que azotó a la capital uruguaya.

Así y todo, los casi 7.700 km entre Montevideo y esa ciudad del noroeste venezolano se pudieron hacer en muchas menos horas que si los tricolores hubieran viajado en un avión de línea que, además, habría hecho al menos dos escalas.

La diferencia de los tiempos de los vuelos con, por ejemplo, los realizados por los equipos que juegan copas internacionales en Europa es significativa. En el viejo continente, la Liga de Campeones se disputa en una zona en la que las ciudades quedan mucho más cerca por lo que los viajes suelen ser de entre dos y tres horas. Eso sin hablar del nivel de conectividad que existe en el 90% de las capitales europeas.

Ahora, en pocas horas, el plantel tricolor deberá sacarse el viaje de encima y afrontar el partido del sábado a las 19 horas en el Gran Parque Central contra Boston River en busca del primer triunfo en el Torneo Apertura.

Esto implica que su preparador físico, Pablo Santella, tendrá mucho trabajo para poder poner a punto a sus jugadores de cara a ese trascendente compromiso ya que los tricolores no pueden seguir perdiendo puntos.

El cansancio del viaje es una complicación adicional para el técnico Eduardo Domínguez. Es que si bien tiene a todos los futbolistas a la orden, tendrá que preparar a un equipo titular en pocas horas.

Peñarol está en la misma

La situación de Peñarol es igual a la de Nacional. El equipo aurinegro jugó el jueves un día después que los tricolores en su debut por la Copa Libertadores de América y para eso debió viajar primero a Guayaquil y luego subir a Quito al otro día para así cubrir los 6.000 km que separan Montevideo de la capital ecuatoriana.

Además de todo eso, debió jugar en la altura de 2.800 metros de Quito, un punto negativo más para agregar al cansancio habitual que pueden tener los jugadores en un viaje de estas características.

“Físicamente hubo un desgaste grande. En general, los jugadores terminaron cansados, pero bien. Sanitariamente no hay graves problemas. Ahora hay que recuperar y pensar en el partido del domingo”, dijo el técnico Diego López en la conferencia de prensa luego de la derrota a manos de Liga Deportiva Universitaria de Quito.

Peñarol tiene previsto arribar a Montevideo entre las 5 y las 6 de la madrugada del sábado. Al otro día, a las 19 horas deberá enfrentar a un rival como Liverpool que ha mostrado un gran juego de la mano de Paulo Pezzolano como entrenador.

López no utilizó en la altura de Quito a Fabián "Lolo" Estoyanoff, apenas jugó algunos minutos Lucas Viatri al tiempo que permaneció en Montevideo el capitán Cristian "Cebolla" Rodríguez, quien no estaba en condiciones físicas para jugar. De todas formas, hay que ver si el referente mirasol puede llegar al domingo como titular, ya que hace 20 días que no tiene minutos.

A esto hay que sumarle que Walter Gargano viajó entre algodones con un pequeño esguince de rodilla y disputó los 90 minutos en la altura. Por más que el mediocampista siempre quiere estar, se abre la duda sobre si llegará a ser titular ante Liverpool.

Este tema de las distancias en las copas internacionales y de ponerse a punto en pocas horas para poder jugar por el torneo local, no es exclusivo de los grandes, ni tampoco es algo que se dé solo este año.

No obstante, es uno de los grandes problemas que siempre sufren los equipos uruguayos y más que nada, cuando tienen viajes de muchísimos kilómetros como los que han tenido en esta ocasión Nacional y Peñarol.