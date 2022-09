Alonso en diálogo con Referí: el profe Ortega, su impronta en el equipo y la lista del Mundial

Uno de los temas que tiene que resolver Diego Alonso en conjunto con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) es la presencia del preparador físico Óscar Ortega en Qatar. El profe tiene contrato con Atlético de Madrid y el club español le permitió entrenar a la selección durante los últimos cuatro partidos de Eliminatorias. Pero, ¿qué pasará en el Mundial?

"No está definido y prefiero no hacer ningún comentario del profe en este momento", fue la lacónica respuesta de Alonso durante el mano a mano que mantuvo con Referí el sábado por la mañana en el Complejo Celeste.

Luego de la repregunta, Alonso repitió: "Prefiero no hacer ningún comentario".

Camilo dos Santos

El técnico de la selección durante el diálogo con Referí

La AUF espera contar con Ortega para el Mundial que comienza en noviembre, aunque para ello necesita una autorización de Atlético de Madrid. Para no entorpecer las gestiones, el técnico prefiere no emitir opinión.

Durante el diálogo con Referí, Alonso habló sobre su propuesta futbolística para la selección y lo que espera desarrollar en los amistosos contra Irán y Canadá, el 23 y 27 de setiembre próximos.

"Desde el primer día que pusimos un pie acá (en el Complejo) pusimos nuestra impronta futbolística y no voy a cambiar lo que vengo haciendo hace nueve meses, faltando dos meses para el Mundial. Podemos seguir agregando variantes al equipo, pero la forma no creo que cambie".

Agregó que si bien la idea se mantiene, los nombres pueden variar: "Va a depender, en cada uno de los partidos que hemos tenido han cambiado, no siempre fueron los mismos y seguramente los que pongamos en estos partidos no sean exactamente los mismos en el primer partido del Mundial, sabiendo que hay un segundo y tercer partido, y ojalá haya un cuarto, quinto, sexto y séptimo. No puedo garantizar que lo que se va a ver en setiembre se va a ver en el primer partido, es imposible", subrayó Alonso.

Camilo dos Santos

Alonso no quiso opinar sobre la posibilidad de contar con el profe Ortega

El técnico no descartó que al Mundial vaya algún jugador que no fue convocado hasta ahora. "La posibilidad está, no es excluyente que hayamos dado esta última lista, que no esté en la que viene. De hecho Rogel, Zalazar y Pereira, no habían estado antes y hoy aparecen como posibilidades. Para nosotros siempre estuvieron porque estaban en nuestra línea de seguimiento, como hay otros que ustedes no conocen y pueden estar. Tampoco uno puede negar que los que están hoy tienen más posibilidades de estar que otros".

Alonso también opinó sobre el grupo que le tocó a Uruguay en el Mundial, junto a Corea del Sur, Portugal y Ghana.

"El grupo es muy parejo, lo defino desde el primer momento como que cualquiera de los cuatro podemos ganar los tres partidos o perder los tres partidos. Es parejísimo y con selecciones que tienen cada una un potencial distinto y seguramente serán fuertes y duras en la competencia", indicó el técnico.

Camilo dos Santos

Diego Alonso en el complejo

El entrenador celeste imagina que el torneo de Qatar será espectacular, aunque cree que él va en desventaja frente a otros técnicos: "Lo que había antes previamente, que a los entrenadores nos gustaba mucho, era que teníamos a los jugadores 25 o 30 días; hoy no los tenemos, los tenemos siete días antes. Es un hándicap que se tiene y que los que más lo sufren somos los entrenadores con menos tiempo de trabajo con la selección. Y llevo nueve meses contra entrenadores que de repente llevan ocho años. Eso es una desventaja para la preparación, pero futbolísticamente los jugadores van a llegar mucho más frescos. Va a ser un Mundial muy dinámico y espectacular. Imagino que tener la posibilidad de estar ahí es magnífico y ojalá podamos cumplir nuestros objetivos", manifestó el entrenador.

Las decisiones que tomaron Luis Suárez y Edinson Cavani respecto a sus carreras y la posibilidad que tiene Diego Godín de ir al Mundial a pesar de su lesión, también fueron temas que abordó Alonso durante el diálogo con Referí.