El profe Ortega y la selección uruguaya: un plan que no se agota y que se muestra firme para el Mundial de Catar 2022

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) decidió hacer un impase en su aspiración de avanzar en las gestiones para conseguir nuevamente el concurso del preparador físico Óscar Ortega para el Mundial. El profe también eligió recorrer el mismo camino. De los dos lados pusieron el asunto en espera, mientras Ortega atiende el cierre de la temporada 2021-2022 con Atlético de Madrid, que finaliza el 21 de mayo.

Sin embargo, según pudo conocer Referí, la posibilidad de que Ortega sea el profe de Uruguay en Catar 2022 es cercana, tiene muchos puntos de contacto y solo falta que la AUF pueda convencer nuevamente al presidente de Atlético de Madrid, que lo ceda bajo el mismo formato en que el preparador físico trabajó con Uruguay en las dos ventanas de Eliminatorias de enero-febrero y marzo.

Por estos días el tema está en punto muerto. La AUF no quiere forzar nada, pero el interés de ambos, Asociación y Ortega, de estar en Catar 2022 se plantea como una fuerza superior que hace inevitable que ocurra lo que ambas partes quieren.

¿Qué falta? Que el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, se contacte con el titular de Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil, y le plantee la misma situación que en noviembre, cuando le pidió al profe del club para trabajar en la selección durante dos ventanas de nueve días cada una en las que jugaría los últimos cuatro partidos de las Eliminatorias para clasificar al Mundial.

D. Battiste

Diego e Ignacio Alonso en la presentación del entrenador de la selección, en enero

En ese proceso fueron claves los vínculos de Diego Alonso, el entrenador de la selección con el club colchonero; el respaldo que Diego Simeone le dio a su profe para viajar a Uruguay y la gentileza del presidente de Atlético de Madrid que lo cedió a la AUF.

Este sistema de profe part-time inédito para la selección uruguaya, tiene antecedentes en otras partes del mundo.

En 2017, cuando Julen Lopetegui asumió en la selección española se llevó al profe de Osasuna, Pepe Conde, quien continuó en actividad en su club y en el combinado.

En el caso de Uruguay, Ortega es como profe principal de la selección, pero en el equipo de trabajo de Diego Alonso está Guillermo Souto, un preparador físico de reconocida trayectoria que es quien asume su rol cuando el principal no está.

Lo mismo ocurre en España cuando Ortega deja Atlético de Madrid. Su segundo profe asume funciones durante el período en que se ausenta.

Por el formato de trabajo que tienen las selecciones son compatibles las actividades, porque en este caso los preparadores físicos se vinculan a los combinados el mismo tiempo que los jugadores.

Durante la primera experiencia de Ortega con la AUF, en las dos ventanas de Eliminatorias de enero-febrero y marzo, que permitieron la clasificación de Uruguay, en esos tres meses trabajó en dos períodos de nueve días cada uno en el Complejo de la AUF. Llegó un lunes a Montevideo y regresó a Madrid después del partido del martes de la siguiente semana.

Para brindar todas las comodidades, la AUF puso un chárter que salió en las madrugadas de los lunes 24 de enero y lunes 21 de marzo, que llegó a Carrasco el mismo día después del mediodía. El profe estuvo hasta el martes 1° de febrero y martes 29 de marzo en cada ventana, respectivamente. Además de Ortega, en los vuelos privados viajaban otros futbolistas de la selección que juegan en ligas europeas.

El acuerdo al que llegaron el presidente de la AUF y el de Atlético en diciembre permitió avanzar en ese plan de tener un profe compartido por los cuatro partidos.

Ahora, con Uruguay en el Mundial, se renueva la aspiración de la Asociación de tener al profe y de Ortega de concurrir a Catar 2022. Es solo cuestión de tiempo, explicaron a Referí, y de recorrer un camino en el que la AUF debe esperar por el final de temporada de Atlético de Madrid (que está peleando por clasificar a la Liga de Campeones 2022-2023), conocer el futuro del cuerpo técnico del equipo colchonero y volver a considerar la posibilidad de tenerlo tiempo parcial en el Complejo de la AUF.

Ortega tiene dos años más de contrato con Atlético de Madrid y anunció que aspira a continuar junto a Simeone.

Lluis Gene / AFP Luis Suárez y el profe Ortega en Atlético de Madrid

Aunque la AUF quiere al profe tiempo completo en Uruguay, los dirigentes saben que hoy es imposible, y se conforman con el sistema compartido.

Uruguay tiene por delante dos ventanas de trabajo para preparar el Mundial, una del 30 de mayo al 14 de junio (15 días) y otra en setiembre (nueve días). Luego, lo necesitará para el período del Mundial, desde el 14 de noviembre (fecha en que los clubes deben liberar a los jugadores) hasta que culmine la participación de los celestes.

Si Ortega no está para la primera ventana de FIFA, quedará todo a cargo de Souto.

En la segunda, si continúa en Atlético de Madrid, la concentración de Uruguay será en Europa y la AUF lo necesita solo nueve días.

El período más difícil a negociar con el club español es el del Mundial, porque necesitará a Ortega como mínimo durante 18 días hasta la primera fase o más de un mes si llega a la última semana del Mundial

¿Qué le falta a Atlético de Madrid?

El equipo colchonero aún debe jugar seis partidos por LaLiga. El último lo disputará el 21 de mayo ante Real Sociedad.

Actualmente Atlético está cuarto en la tabla de posiciones, en el último lugar de la clasificación a Liga de Campeones por España. Se encuentra tres puntos por encima del quinto.

¿Qué dijo Ortega sobre su experiencia en Uruguay?

"El paso por la selección fue un crecimiento profesional y una gran responsabilidad de continuar el trabajo de un cuerpo técnico anterior muy prestigioso también. Es haber realizado esa tarea conjuntamente con compañeros y un cuerpo técnico de Alonso, Darío, Gaby, el profesor Guilherme, el profe Souto, con quienes conformamos un lindo grupo de trabajo. Me sentí muy cómodo, sobre todo con los futbolistas que nos dieron una participación con gran predisposición a lo que presentamos y me sentí muy a gusto. Me tocó vivir momentos muy emotivos, fue algo mágico como vivencia profesional y humana. Fue una etapa muy linda, tenía un permiso del club, de su presidente Miguel Ángel Gil y del Cholo Simeone que era por las dos llaves de Eliminatorias, eran cuatro partidos muy importantes y pudimos meter el pleno. He cerrado el vínculo, tuve algún contacto con gente de la Asociación pero más que nada por lo personal porque también hicimos muy buenos vínculos con Matías Pérez, con el presidente y con Ache, el guerrero como le digo yo", dijo el preparador físico en una charla que mantuvo con Último al arco (radio Sport).

Ortega en Atlético de Madrid

Ortega explicó además: "Cuando terminé, me metí en Atlético de Madrid que es mi otra casa, es mi tercera vez en el club, llevo 10 años en esta última instancia y 15 con el mismo entrenador. Cumplí una etapa muy linda con Uruguay y no he conversado con la gente de Atlético de Madrid. Nos estamos jugando cosas muy importantes. Todo profesional quiere estar en un Mundial, creo firmemente que Uruguay, como les dije antes del partido ante Paraguay que iba a clasificar, porque tiene gran potencial, y ahora también les digo, cuidado Uruguay, cuidado con su preparación porque Uruguay va a dar que hablar en el Mundial. Uno que mira el fútbol desde otra órbita y los potenciales que hay aquí, a veces a Sudamérica las realidades llegan un poco agrandadas. Uruguay no está lejos de nadie, no es diferente a nadie y tiene tanta capacidad como las grandes potencias de aquí. Tiene muchas herramientas, encontré un grupo con una gran proyección, si llega bien preparado, si el azar acompaña dará que hablar, y tiene un gran entrenador como Diego".

Finalmente concluyó sobre el tema selección y dejó la puerta abierta: “Quiero manifestar mi sentimiento por la selección, pero también el agradecimiento que tengo por Atlético de Madrid. No sé qué posibilidades pueda darme el club para que pueda participar con la selección porque no lo he hablado, este es un momento muy importante para el club".

Sobre su contrato con el club, dijo: "Tengo dos años más de contrato con Atlético, aparte de este que transitamos, siempre basado en que el equipo esté clasificado a Champions porque eso le puede dar al club otra soltura para manejarse. La fecha de caducidad es la misma que la del Cholo, tenemos muchos años juntos, somos amigos, tenemos una vida juntos y no me planteo otra cosa que si él decida irse de Atlético de Madrid me iré con él. La caducidad es hasta donde él la marque".