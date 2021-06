Álvaro Delgado dijo que Germán Cardoso "jamás se va a apartar de la ley"

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, respaldó este jueves al ministro de Turismo, Germán Cardoso, tras la investigación del fiscal Jorge Vaz en Maldonado.

“Vi lo que salió a decir el fiscal, que deslindó (de responsabilidades) absolutamente al ministro de Turismo, a Germán Cardoso. Era previsible, lo conocemos todos a Germán Cardoso, él jamás se va a apartar de la ley en ese sentido, y en los que tiene que ver con sus deberes como funcionario público. Vi sus propias declaraciones aclarando algunos temas que me parece que eran buenos aclararlos. Así que no tengo más comentarios porque no tengo más elementos”, dijo Delgado en una rueda de prensa en el interior del país.

En la audiencia, Vaz relató numerosas llamadas del ministro a Fernando Pereira (jerarca policial), según el audio al que accedió El Observador. Entre ellas, el fiscal relata una en la que Cardoso se interesó y pidió datos sobre una camioneta incautada en un procedimiento de narcotráfico.

En otra ocasión, el ministro le relata que a su madre le hicieron el "cuento del tío" y quiere saber de dónde la llamaron. En otra llamada realizada de madrugada Cardoso se queja por picadas frente a su casa de Punta del Este, por lo que Pereira envía un patrullero. También quedó en las escuchas una llamada del ministro por una estafa en la que Pereira le ofrece mandarle "un funcionario a la casa” para que haga la denuncia.

El fiscal dijo al respecto que “no se lo está investigando (al ministro), ni surge que haya cometido delito alguno. Se denota que tenían una relación de amistad, Cardoso le pedía que realizara determinadas diligencias pero nada ilegal. Todos temas particulares”, sostuvo.

Además, este jueves legisladores el Frente Amplio pidieron la renuncia del secretario de Estado. "El compromiso por la transparencia, la lucha contra la corrupción y la ética en la función pública no puede ser solo un eslogan de campaña. ¡Es hora de hacerse cargo!", afirmó la bancada opositora en un comunicado.