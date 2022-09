Álvaro Delgado pidió disculpas tras cuestionar a periodista de TV Ciudad: "Fue un error ese comentario"

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, reconoció que se equivocó al decirle a una periodista de Tv Ciudad que la habían "mandado" a preguntar y pidió disculpas por su reacción.

"Fue un error ese comentario, pido las disculpas del caso", dijo en diálogo con El Observador.

El hecho se produjo luego que la periodista le consultara acerca de las modificaciones al decreto sobre el empaquetado de cigarrillos que habilitó la venta de cajas blandas.

Delgado señaló que había un "problema importante" con el contrabando de cigarrillos porque no hay controles en los "procesos de producción". "Es una señal para hacerlos más competitivos con el contrabando", a lo que la periodista le consultó si no echaba atrás políticas anteriores. "No, para nada. Se trata de darle más calidad. Nosotros seguimos con la misma política de desestímulo al consumo de tabaco. Los que quieren consumir que los consuman con calidad certificada", dijo.

Tras esta respuesta, la periodista le consultó por la reunión que mantuvo el entonces asesor de Presidencia, Nicolás Martinelli, –hoy director general de Secretaría del Ministerio del Interior– con directivos de la tabacalera Montepaz en abril. Delgado contestó que no tenía "idea" acerca del encuentro y la rueda de prensa terminó.

En ese momento, el jerarca se acercó a la periodista y le dijo "te mandan, eh", tras otra frase que resulta inaudible de acuerdo con el video subido por TV Ciudad.