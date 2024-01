Álvaro Recoba, DT de Nacional: "Por suerte hubo VAR sino se definía el partido en una jugada que era offside"

El entrenador de Nacional Álvaro "Chino" Recoba hizo un "balance positivo por la victoria" ante Peñarol este miércoles por la Serie Río de la Plata donde el tricolor se impuso por penales.

"Terminamos todos los jugadores bien. Por desgracia es un clásico que hay que evaluarlo con diez días de entrenamiento cuando te dabas cuenta que los equipos quedaban muy partidos. La frescura hace la diferencia en estos partidos. Por momentos sufrimos, por momentos controlamos bien y tuvimos ocasiones. Ellos son un equipo que cuando hicieron cambios, nos sometieron un poco. A los 60' se empezó a sentir el cansancio. Nos acomodamos cuando pasamos a línea de cuatro", expresó Recoba en nota con VTV.

"Las ocasiones de ellos fueron por errores nuestros de salida, creo que por la juventud y nerviosismo que se generó, aunque con la línea de cuatro mejoramos. Pero los clásicos hay que jugarlos de esta manera. Si lo ganás en los 90' o en los penales sirve, sobre todo por la moral", agregó.

"Hay jugadores a los que le cuesta más el trabajo físico y nosotros entrenamos con mucha intensidad. Le pudimos dar rodaje a Emiliano (Velázquez) que salió exhausto, pusimos jugadores jóvenes que crro que sintieron un poquito el debut en un clásico de Primera División", dijo el Chino.

"Se empató y lo podíamos haber perdido si no había VAR. Si la patada (de Byron Castillo cuando ya tenía amarilla) es foul, lo echan. El juez estaba muy cerca de la situación, no puede ser que no lo eche y el offside es un offside demasiado claro. Son partidos amistosos, pero el otro día hubo un penal muy claro a Ruben (Bentancourt, contra Unión) y si había VAR era penal. No me lamento, pero no puede ser, porque creo que no es justo. Por suerte hubo VAR sino se definía el partido en una jugada que era offside".

Me quedo con que el equipo empató el partido, tuvimos la posibilidad o suerte de que nuestros arqueros atajaron penales en los dos partidos que jugamos. En los 90' vi mejoras, es difícil estar al máximo de la condición con siete días de entrenamiento. Estos partidos dan para pensar de que deben venir con algún día más de entrenamiento porque arriesgás en la parte física. Ahora vamos a tener que cambiar a prácticamente todo el equipo y después viene otro clásico intentando mejorar el juego.

Mejia: vino para atajar el clásico y lo hizo de la mejor manera. Es e4l jugador del aprtido, tuvo tres chabnces claras que salvó, llegó ayer de tarde y atajó hoy. Sabiamos que lo oiba a ahacer porque es de la casa.