Álvaro Rodríguez contó que Camavinga le dio la felicitación más intensa, ¿qué le hizo?

El delantero de la selección uruguaya sub 20, Álvaro Rodríguez, habló tras el triunfo de su equipo ante Osasuna en la 22ª fecha de LaLiga de España, partido en el que hizo su debut en ese certamen al entrar a los 87' y dar un pase de gol.

"Estoy muy feliz por seguir sumando minutos con el equipo de mi vida. Trabajo día a día para recibir recompensas como estas y voy a seguir trabajando para seguir logrando objetivos", dijo Rodríguez tras el partido.

"Hago mi juego, se ha dado así y estoy muy contento. Me pidieron que las luchara todas, que me las quedara, que le diera oxígeno al equipo", expresó revelando qué le pidió el entrenador Carlo Ancelotti.

Rodríguez, quien mide 1,93 metros y tiene 18 años, ya había debutado el 3 de enero por Copa del Rey ante Cacereño, donde disputó 22 minutos.

"Es un gran grupo, me han acogido muy bien, me llevo muy bien con todos y les agradezco mucho su apoyo", contó.

Consultado sobre cuál fue la felicitación más especial, Rodríguez dijo a las risas: "Camavinga con puñetazos en la barriga, Valverde me dijo que estaba muy contento por mí".

"La humildad que tienen, el trabajo que hacen día a día y la competitividad que tienen", expresó Rodríguez que es lo que más le llama la atención del plantel principal madridista.

"Es una felicidad inmensa que estén Pilar y Juan Carlos, son lo más importante que tengo en mi vida, que compartan estos momentos conmigo es una felicidad muy grande", comentó sobre la presencia de su madre y la pareja de esta. Rodríguez es hijo del exfutbolista uruguayo Daniel "Coquito" Rodríguez, quien vive en Uruguay. Su hijo nació en Palamós, España, pero tras jugar con la sub 18 de España los Juegos Mediterráneos, optó por defender a la selección celeste.

Por último, Rodríguez contó sensaciones de lo que le dejó su participación en el Sudamericano sub 20 de Colombia: "Uruguay me ha servido mucho para encontrar otro juego y me he sentido muy bien y creo que lo he disfrutado".