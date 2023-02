El Ruso Pérez dijo por qué le sacaba los celulares a los juveniles y Luciano Rodríguez bromeó con los lentes de sol

Diego "Ruso" Pérez, ayudante técnico de Marcelo Broli en la selección uruguaya sub 20 que terminó segunda en el Campeonato Sudamericano de la especialidad el pasado domingo tras caer 2-0 contra Brasil en el último encuentro, y que clasificó al Mundial de Indonesia a jugarse entre abril y mayo próximos, y también a los Juegos Panamericanos, contó este domingo algunas anécdotas del torneo y también de su vida.

El exfutbolista de la selección uruguaya que terminó cuarta en el Mundial de Sudáfrica 2010 y que ganó la Copa América 2011 en Argentina, estuvo en el programa Punto Penal de canal 10.

El Ruso habló de la importancia de Diego Alonso al frente de la selección y, sobre todo, para el cuerpo técnico de la celeste juvenil.

El Ruso Pérez como ayudante técnico de la juvenil celeste

“El Tornado Alonso fue clave para nuestro cuerpo técnico. Con pocos consejos cambiamos mucho”, sostuvo el ayudante técnico de Broli.

A su vez, también habló de su relación con el DT celeste: “Con Broli tenemos una hermandad increíble, algo casi de piel. En Italia no pasa porque es otra cultura”.

Otro tema que abordó fue su expulsión en un partido del Sudamericano sub 20.

La expulsión sufrida en el Sudamericano sub 20

"El gol de Nicolás Siri fue gol, y lo anularon. Entonces yo no sé por qué, seré un uruguayo y damos fastidio, nos miran al banco nuestro más que a los otros bancos. Hasta que la final le dije al árbitro: '¡Qué me mirás, si en los dos bancos hay dos parados!'. Entonces saludé a todos como diciendo 'yo juego limpio, no me eches'. Si la primera amarilla me la saca porque yo le doy un beso a la celeste, porque estaban las madres que yo en el esfuerzo para que sus hijos estuvieran ahí, estando de visitantes no lo puedo hacer porque se interpreta la Conmebol que es amarilla", dijo el Ruso.

El tema de los celulares de los jugadores celestes

También se refirió a una actitud que tuvo con loa teléfonos móviles de los futbolistas.

"Si vos mira los goles, las fotos, o todo lo que sucedió en el partido, te estimula una neurona, que esa neurona te hace dormir más tarde. Si vos sacás esto y jugás a la conga o hacés un relax, como lo hacía Diego Estavillo, que los ponía en el piso a descansar, es otra cosa. Porque jugás cada 48 horas. ¡Lo que corrieron estos muchachos! Porque nosotros jugamos siempre con el motor a la Ferrari, Brasil lo gana porque juega con pasta, con técnica. Nosotros tenemos que hacer el máximo de esfuerzo y ellos pueden jugar al 50%. Entonces el teléfono el primer día se los saco. Yo les decía: '¿Tenés algo importante para hablar? Si es algo de salud, te lo doy?. Empecé así, y otros empezaron a esconder los teléfonos", explicó.

Diego Pérez añadió además que les sacaba los teléfonos móviles a los futbolistas juveniles, pero que se los devolvía “cuando veía a alguno triste”.

En tanto, habló de una charla especial que mantuvo con el arquero Randall Rodríguez.

EFE

Diego Pérez en la charla con Randall Rodríguez tras perder el partido decisivo ante Brasil

“Randall me dijo tres palabras que quedan entre él y yo. Me dolieron mucho, pero hablan de la responsabilidad que sentía por vestir la de la selección”, sostuvo.

En otro orden, habló de la foto en la que se ve que va a abrazar a Ignacio Sosa.

EFE/ Carlos Ortega

El Ruso también habló de la foto en el gol de Ignacio Sosa

"Esa foto representa la pasión del fútbol uruguayo. Además, él justo jugaba con el número que jugaba yo", indicó.

Luiciano Rodríguez llegó una hora más tarde y se juntó con el Ruso Pérez a hablar del Sudamericano sub 20.

“El Ruso me enseñó a meditar. Lo hizo una vez y después ya venía a la habitación todos los días”, bromeó uno de los mejores, si no el mejor jugador de Uruguay en el campeonato.

Y el ayudante técnico lo halagó por cómo le pega en los tiros libres: “La pegada de Luciano me hizo acordar a Forlán. Tenía el golpe. No es normal lo que logró”.

Cuando se iban del programa, a ambos les regalaron anteojos para sol y los dos se los probaron.

“Me quedan mejor que al Ruso porque tengo pelo”, dijo Luciano y despertó carcajadas.

La imperdible anécdota con Didier Deschamps

Al segundo año vino Deschamps, campeón del mundo como jugador y como técnico después. Llegó a la concentración, me dio la mano y me dijo: 'Diego, este año no voy a contar contigo'. Así, ¿eh?. Y le pregunté por los motivos. Y me contestó: 'como sos jugador de selección y tenés que jugar partidos, te conviene irte a otro equipo, para continuar jugando (muy bien Deschamps ahí) y no perdés tu selección'. Normalmente, priorizás a la selección. Yo me tendría que haber ido".

AFP

Diego Pérez cuando defendía la camiseta de Monaco de Francia

"Entonces le di la mano y le dije: 'Te agradezco, Deschamps por estas palabras, pero ahora voy a hacer tres o cuatro veces más cosas diferentes, para poder cambiar tu pensamiento. Los domingos, me dejaba fuera del plantel y corría solo. Al quinto o sexto partido, lo echaron. El segundo de él, Petit, histórico de Monaco, me puso como titular. En todos los partidos (el equipo) hizo tres goles con Barthez de golero. Renové por tres años más. Lo que es el fútbol".

Y añadió: "Tiempo después, me encontré con él y me felicitó. Me dijo: 'La verdad, te felicito por tu superación como jugador y como persona'. Te agradezco -le dije- vos fuiste parte de mi crecimiento".