American tuvo "el mejor setiembre de su historia" en medio de robusta recuperación

American Airlines, la mayor aerolínea de EEUU, reportó este martes que la recuperación que ha vivido en los últimos meses ha sido "robusta" y que, con ello, logró que el mes de setiembre fuese el mejor de su historia, desde su fusión.

En un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, su sigla en inglés), la compañía además pronosticó una pérdida para el tercer trimestre menor de lo estimado por el mercado y elevó sus proyecciones para los meses por venir citando un mejor escenario para las vacaciones de invierno (boreal).

"Durante el verano, la compañía ejecutó el incremento operativo más grande y rápido de su historia, como respuesta a la recuperación de la demanda. A pesar de los desafíos relacionados con el incremento, la compañía tomó varias acciones correctivas y vio una mejora continua durante el trimestre. Operacionalmente, registró su mejor setiembre en su historia desde la fusión, según lo definido por factor de finalización (99%), salidas puntuales (76,6%) y llegadas puntuales (86,2%). La compañía espera que esta tendencia continúe en octubre", detalló la empresa en el documento regulatorio.

Así las cosas, dijo que la pérdida sería de entre US$ 620 millones y US$ 675 millones excluyendo partidas especiales. Los analistas han estado anticipando un déficit de US$ 720,1 millones, según estimaciones compiladas por Bloomberg.

Tras la noticia, la acción de la aerolínea avanzó 0,8% en la bolsa. Hasta este lunes 11, los títulos habían avanzado un 28% este año, el mejor desempeño en el índice S&P 500 Airlines.

En el detalle, los ingresos caerán alrededor de un 25% en el tercer trimestre con respecto a hace dos años, dijo la compañía con sede en Fort Worth, Texas. Anteriormente pronosticaba una caída de hasta un 28%, a medida que la variante delta del coronavirus ralentizaba las reservas.

En tanto, los costos operativos serán ligeramente mejores de lo que American pronosticó en septiembre y registrarían un aumento de 11% con respecto al mismo período de 2019, en lugar de subir un 12%.

Diario Financiero-RIPE