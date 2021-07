Ancap acusó al sindicato de modificar medidas que había comunicado a la empresa

Ancap rechazó las declaraciones realizadas por la Federación de Ancap (Fancap) en las que acusan al ente de “mentir” y “divulgar información falsa respecto a un eventual desabastecimiento de combustibles causado por las medidas sindicales”. Desde la empresa expresan que el sindicato “modificó las medidas que había comunicado” en primera instancia.

Las recientes medidas sindicales adoptadas por un sector de la Fancap "podrían afectar el normal suministro de combustible durante el próximo fin de semana", advirtió el ente petrolero en su cuenta de Twitter el martes.

Las recientes medidas sindicales adoptadas por un sector de FANCAP podrían afectar el normal suministro de combustible durante el próximo fin de semana. pic.twitter.com/ZORAeUVFNh — ANCAP (@AncapUruguay) July 27, 2021

Frente a este tuit, el sindicato hizo público un comunicado en el que expresa que “las medidas resueltas en el sector Mantenimiento, Administración y Logística no ponen en riesgo de ninguna manera la refinación, distribución y/o abastecimiento de combustibles a la población. Es sumamente grave e irresponsable que las autoridades de Ancap trasladen información falsa a la población, difamando a nuestra organización sindical”.

El texto agrega que “un comunicado de este tipo provoca una corrida de la población a cargar combustible, generando un vaciamiento momentáneo en las estaciones de servicio", que "distorsiona el normal abastecimiento”.

Para Fancap, se trata de “un intento de desacreditación y desprestigio” de la organización sindical ante la ciudadanía.

“Exigimos que las autoridades de Ancap se retracten y expliquen a la población las razones del inadmisible exabrupto, rectificando la información falsa proporcionada”, finaliza el comunicado.

Diego Battiste

Fancap

La respuesta de Ancap

En un comunicado publicado este jueves, Ancap sostiene que “libertad de expresión garantiza a cualquier ciudadano u organización a emitir sus ideas u opiniones sin restricción. En ese mismo sentido, Ancap discrepa con las acusaciones y afirmaciones que pretenden atribuir intenciones que no son de recibo. Por otro lado, las apreciaciones políticas o sobre decisiones ajenas a la relación laboral deben ser emitidas en los ámbitos pertinentes y dirigidas a quien corresponde; no es a Ancap”.

La compañía expresó que “reafirma su obligación y responsabilidad de poner sobre aviso temprano a sus clientes de una eventual afectación al suministro”

En esa línea, el texto explica que el tuit de la empresa se publica tras “una comunicación oficial del sindicato del 26 de julio” que “estableció que se había resuelto movilizaciones sindicales que afectarían la normal operación de la empresa”.

“En particular, se trataba de medidas de paro sindical en las áreas de Logística en vísperas de un fin de semana, momentos en los cuales los despachos de combustible alcanzan el máximo semanal”, agrega la misiva.

“Luego de la comunicación de Ancap, el sindicato rectificó el comunicado original excluyendo de las movilizaciones a las áreas de la gerencia Logística fuera de La Teja”, sostienen desde el ente petrolero.

Según Ancap, “las medidas adoptadas por diferentes sectores del sindicato desde el pasado 19 de mayo, también incluyen el corte de horas extras, la realización de paros parciales coordinados, asambleas y el retiro del personal de apoyo a Refinación (cañista, electricista e instrumentista), las que, según lo comunicado, se suma la suspensión de la Guardia de Emergencia en la Refinería La Teja desde el viernes 30 a las 15 horas”.

“Estas acciones afectan el soporte de mantenimiento a las operaciones por lo que no permiten, tampoco, asegurar la continuidad operativa de nuestra refinería”, agrega el comunicado y sostiene que “la Gerencia General ha dispuesto el análisis inmediato de todas las alternativas para el abastecimiento a la población”.

Leonardo Carreño

Ancap

Los ejes del conflicto y la posición de Ancap

Según Fancap, los puntos centrales del conflicto son: ingreso de personal, confirmación de cargos, “respeto” a la negociación y convenios colectivos, y reapertura de áreas cerradas antes de la pandemia.

En ese sentido, el comunicado de Ancap dice que “el conflicto declarado, incluye varios puntos que se vienen discutiendo en el ámbito bipartito en los cuales la empresa ha presentado alternativas y propuestas que no son de recibo del sindicato” por lo tanto “no parece de recibo aceptar que se acuse de violentar la negociación bipartita cuando, luego de reiterados intercambios, la Administración toma decisiones en el ámbito de su exclusiva responsabilidad y estas no satisfacen todos los reclamos del sindicato”.

A continuación se enumeran los puntos del conflicto según Ancap y la visión del ente petrolero ante cada uno, divulgada en el comunicado.

1. Ingresos de personal

La administración (por Ancap) se comprometió a hacerlo y está procesando todos los ingresos generados y permitidos dentro de los lineamientos del Poder Ejecutivo. El sindicato no puede desconocer la problemática de los procesos selectivos y cómo ellos impactan en los movimientos de personal dentro de la empresa, que generan nuevas vacantes a considerar.

2. Contratos de Función Pública

En Ancap existe poco más de una centena de funcionarios que ingresaron a la Administración en calidad de contratados, como es política de la empresa desde hace muchos años. Esos contratos se han renovado dentro de los plazos normales y corresponde a funcionarios del negocio pórtland y a la tripulación de un barco. La falta de confirmación como funcionarios permanentes se debe, en el primer caso, a que no se ha logrado asegurar la sustentabilidad del negocio en una cláusula que así lo requiere en el contrato de trabajo; en el caso de la tripulación de un buque contratado, se debe al resultado de una negociación del año 2018 y una decisión del MIEM de la época y que será resuelta en cuando se tome decisión al respecto del barco contratado.

3. Convenio colectivo

El sindicato cuestiona la no entrega de las canastas navideñas y la suspensión de la Fiesta de Reyes. Si bien ambos temas están contemplados en un convenio vigente desde hace más de 20 años, razones de lógica solidaridad con tantos trabajadores que han perdido su fuente de trabajo o han visto afectados sus ingresos por la pandemia, hacen innecesario explicar las razones que motivaron al Poder Ejecutivo a exhortar a las dependencias estatales a dar ejemplo de austeridad”.

Por otro lado, la Fiesta de Reyes debió ser suspendida por incuestionables razones sanitarias. La administración ofreció negociar alternativas, pero el sindicato, una vez más, no aceptó conceder ante situaciones excepcionales.

Con respecto a las carreras horizontales (una promoción dentro del mismo cargo para un conjunto de funcionarios) hay razones presupuestales: la administración no cuenta con presupuesto para tales corrimientos y aumentos desde 2018. Se ha propuesto negociar alternativas al sindicato, lo que no ha sido aceptado.

4. Cese de la elaboración de alimentos

Durante la pandemia, todos los comedores de la administración fueron clausurados por razones sanitarias según las medidas en vigor. Realizado el análisis de costos y de alternativas, la dirección de la empresa resolvió cesar la elaboración propia de alimentos. Esta medida, que parece lógica para una empresa industrial como Ancap, se acompaña de la redistribución consensuada con la veintena de funcionarios afectados a la tarea y con la reapertura de los espacios para la alimentación de los funcionarios, en nuevas condiciones y cuando la situación sanitaria lo permita.

5. Teletrabajo

El sindicato, a pesar de la amplia aceptación y conformidad entre los teletrabajadores de la empresa, se opone a un Reglamento de Teletrabajo que le fuera presentado hace un año. Es incomprensible que algo que es voluntario y representa múltiples ventajas para el funcionario, sea rechazado.

6. Evaluación de competencias

El sindicato se opone a que Ancap analice y gestione las habilidades y conocimientos de sus funcionarios porque se opone a la flexibilidad laboral. Ancap entiende que el desarrollo de las personas y la libertad de elegir son aspectos fundamentales en la organización.