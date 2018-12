Los argumentos de ANCAP sobre por qué no baja el combustible aunque petróleo esté más barato

Las expectativas de una posible rebaja de combustibles, generadas a partir del desplome de los precios del petróleo, se esfumaron el viernes tras el anuncio del Poder Ejecutivo de que los precios de gasoil y nafta no tendrán cambios.

A través de un comunicado, ANCAP argumentó la decisión. "La definición (de mantener incambiados los precios) se justifica en la evolución favorable de las variables clave que determinan la estructura de costos de ANCAP: el petróleo, que depende de la evolución de su indicador (crudo Brent) y el tipo de cambio. En este caso, si bien el crudo bajó del promedio de 2018 cerca de un 30%, el tipo de cambio subió aproximadamente un 10%. En sentido contrapuesto, los ingresos de ANCAP se reducirán debido al aumento en la carga tributaria IMESI y las bonificaciones a estaciones de servicio. Estos dos efectos prácticamente se compensan", se explica.

El ente señala que 2018 cerró con un precio del crudo promedio de US$ 71,3 por barril (cuando la premisa tomada había sido de US$ 75) y un tipo de cambio a $ 30,75 (conuna premisa de $ 30,5), lo que lleva a "un impacto positivo en resultados de US$ 30 millones". Se destacó que para fijar las tarifas de 2019 se ajustó la expectativa de rentabilidad a la baja en la misma medida (lo que se denomina "devolución del exceso del período anterior").

Para la paramétrica de 2019 se decidió tomar como base US$ 54,4 por barril y un tipo de cambio de $ 33,6. " La gran volatilidad de estas variables hace que sea imposible predecirlas, por lo que se fijan en base al escenario de mayor probabilidad. Por este motivo deben ser monitoreadas periódicamente ante desvíos importantes, para aplicar lo que se conoce como paramétrica de fijación de tarifas", se advierte en el comunicado.

El viernes 28 el petróleo Brent operó US$ 52,75 el barril.

Aumento en el supergas

El que precio que sí se modificará será el del supergas, con una suba de 7,8%, equivalente al ajuste por inflación a partir del 1° de enero. ANCAP explicó que el precio de este combustible "se viene ajustando para reducir el subsidio de este producto, que pasará de US$ 30 millones anuales a US$ 10 millones aproximadamente. Además, se continúa con el descuento preferencial para los sectores socioeconómicos más vulnerables a los que se sumarán los jubilados".