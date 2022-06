Ancap resignó ingresos por US$ 32 millones por vender por debajo del precio de paridad de importación

Durante el trimestre enero-marzo, Ancap perdió US$ 2 millones en el mercado monopólico de comercialización de combustibles tras resignar ingresos por US$ 32 millones por ventas por debajo de la paridad de importación que mensualmente calcula la Ursea. El Poder Ejecutivo ha tomado la definición política de no trasladar (hasta ahora) la totalidad del incremento que han mostrado en el mercado internacional la cotización del petróleo y sus derivados.

De acuerdo a los datos que presentó Ancap este miércoles en un taller con la prensa, el Grupo Ancap obtuvo una ganancia de US$ 72 millones en enero-marzo, gracias a la utilidad por US$ 15 millones que volcaron los negocios no monopólicos que tiene el ente y US$ 8,5 millones de Ducsa (el sello que distribuye combustibles al 60% del mercado en Uruguay).

Ancap tuvo un resultado financiero positivo en US$ 40,5 millones en el trimestre enero-marzo producto de la baja del dólar, ganancias por ventas de gasoil a UTE para la generación de energía a nivel local por US$ 14 millones (US$ 4 millones por debajo de la paridad de importación), y un resultado por cobertura monetaria de US$ 8 millones.

Por otro lado, los márgenes de refinación de La Teja se mantuvieron en niveles históricamente altos, como ocurre en otros países. Por ejemplo, la diferencia entre el precio del gasoil y del crudo Brent —que en octubre de 2019 estaba en US$ 11 por barril— en mayo trepó a US$ 36 por barril.

"El resultado fiscal de Ancap es una buena aproximación al resultado financiero (no económico) en períodos largos y con mercados estables. En la situación de fluctuaciones de mercado actual, puede desviarse de manera significativa del resultado económico y financiero de la empresa", explicó Ancap en su resumen ejecutivo.

"Mientras que UTE sigue presentando un superávit considerable, Ancap sigue registrando un déficit muy importante que, eso sí, se agravó en el primer cuatrimestre del año en curso", alertó el último monitor del Observatorio de la Coyuntura Económica de la UCU, que analizó la situación financiera de las dos principales empresas estatales con el criterio de las cuentas fiscales que publica el MEF.

En el caso de Ancap, hubo ingresos por US$ 3.217 millones y egresos por US$ 3.315 millones por lo que el resultado fue negativo en US$ 99 millones en los meses a abril. Ahora bien, hubo dividendos por US$ 2 millones y una variación negativa en el stock de petróleo por US$ 52 millones que implicó una mejoría en su resultado de caja. Por lo que el resultado fiscal ajustado por esos dos factores fue negativo en US$ 148 millones, según el monitor.

En otro orden, Ancap informó que logró un acuerdo logístico en la fase primaria que permitirá aumentar los despachos de combustibles de lunes a viernes de 8,5 a 12 millones. "Esto supone una significativa mejora en la logística de aprovisionamiento y costos operativos para las estaciones de servicio", destacó.