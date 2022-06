Fuerte deterioro en los números fiscales de Ancap: rojo trepó a US$ 148 millones

Con el transcurso de los últimos meses no hubo cambios sustanciales en la situación financiera de las dos principales empresas estatales con el criterio de las cuentas fiscales. "Mientras que UTE sigue presentando un superávit considerable, Ancap sigue registrando un déficit muy importante que, eso sí, se agravó en el primer cuatrimestre del año en curso", advierte el último monitor del Observatorio de la Coyuntura Económica de la UCU.

En los 12 meses cerrados a abril el déficit fiscal se ubicó en el equivalente a 3,6% del PIB.

En los 12 meses cerrados a abril, el resultado del Gobierno Central-Banco de Previsión Social (GC-BPS) se ubicó en -3% del PIB. Dicha estimación permanece constante en términos del PIB respecto a marzo de este año depurado del adelanto de pagos de pasividades y remuneraciones correspondientes al mes de abril de 2021, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en su comunicado.

Cómo le fue a UTE y Ancap

El MEF divulga mensualmente los indicadores fiscales y entre ellos se encuentran los números elaborados con criterio fiscal para las empresas estatales. Estos números forman parte de la información fiscal y en definitiva contribuyen al resultado de las finanzas públicas. En conjunto, estas empresas aportan recursos netos al resultado fiscal, pero la situación de cada una de ellas es diversa. Interesa ver, en particular, el desempeño de las dos principales, ambas dentro del sector de la energía, Ancap y UTE.

Los números que se presentan incluyen los ingresos (fundamentalmente por sus ventas) y los egresos por compras de bienes y servicios (por ejemplo, petróleo en Ancap y energía eólica en UTE), remuneraciones, inversiones, intereses y aportes al BPS e impuestos. Entre los egresos, se incluyen los pagos de dividendos al Gobierno Central y, en el caso de Ancap, las variaciones en el stock de petróleo, explica el monitor de la UCU.

En los últimos 12 meses para los que se cuenta con información, a abril de 2022, UTE tuvo ingresos por US$ 2.238 millones y egresos por US$ 2.145 millones, por lo que tuvo un resultado positivo de US$ 92 millones. Pero entre los egresos se suman US$ 190 millones de dividendos, que en realidad llevan el resultado fiscal de la empresa a US$ 283 millones.

Por otro lado, en el caso de Ancap, hubo ingresos por US$ 3.217 millones y egresos por US$ 3.315 millones por lo que el resultado fue negativo en US$ 99 millones en los meses a abril. Ahora bien, hubo dividendos por US$ 2 millones y una variación negativa en el stock de petróleo por US$ 52 millones que implicó una mejoría en su resultado de caja. Por lo que el resultado fiscal ajustado por esos dos factores fue negativo en US$ 148 millones, según el monitor.

Con relación al año calendario 2021, en el caso de UTE hay un mínimo deterioro del resultado, ya que se pasó de un superávit de US$ 311 millones a la cifra ya referida de US$ 283 millones. Pero en el caso de Ancap hay un empeoramiento de sus números, porque en 2021 se había registrado un déficit de US$ 68 millones y solo cuatro meses más tarde esa cifra trepó hasta los US$ 148 millones.

Observatorio de Coyuntura de la UCU.

"Desde el año pasado, ante el extraordinario aumento que registró el precio internacional del petróleo, en nuestro país los aumentos de los precios de los combustibles se fueron dosificando y de hecho estos precios han ido siempre por debajo de los precios que surgirían de considerar las paridades de importación. Pero esa política, de aproximaciones sucesivas al precio internacional, ha generado un inevitable costo a la empresa Ancap, situación que no se podrá mantener de manera indefinida por la propia situación financiera de Ancap y por las finanzas públicas", advierte el Observatorio de Coyuntura de la UCU.