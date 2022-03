Ancap resignó US$ 105 millones en 2021 por no ajustar lo recomendado por Ursea, según el CED

Ancap se perdió de ingresar US$ 105 millones de dólares el año pasado por no subir las tarifas de combustibles tanto como recomendó la Ursea, de acuerdo al último boletín macroeconómico publicado por el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED).

La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) elabora cada mes un informe en que calcula los Precios de Paridad de Importación (PPI) para distintos combustibles, como la nafta o el gasoil. En base a ese informe, el Poder Ejecutivo toma la decisión de ajustar los precios para (presuntamente) coincidir con lo que ofrecería un hipotético competidor internacional.

Sin embargo, el informe del CED indica que la fijación de tarifas se manejó con "discrecionalidad" y que "los precios de venta al público no reflejaron —en ningún sentido— los costos asumidos por Ancap para producir y distribuir los combustibles".

A pesar de resignar US$ 105 millones en 2021, el ente público tuvo sobreprecios de US$ 14 millones en la nafta y de US$ 67 millones en el gasoil desde que asumió el nuevo gobierno, aunque "los resultados son sustancialmente distintos entre 2020 (cuando ambos combustibles pagaron sobreprecios) y 2021 (donde se vendieron por debajo del PPI)", indicó el documento.

Esta semana el presidente de Ancap Alejandro Stipanicic adelantó que la petrolera estatal "va a incorporar a sus ingresos de marzo US$ 5 millones cuando la Ursea hubiera recomendado US$ 8-10 millones" y que esa diferencia será absorbida por la empresa.

Por su parte, el presidente Lacalle Pou afirmó en Artigas que al gobierno "no le va quedando mucha" espalda para seguir sosteniendo los precios de los combustibles al público si la valorización del crudo se mantiene. El mandatario aprovechó la ocasión para justificar los aumentos de los combustibles: "Nos tocó hace un año y poco un petróleo en US$ 40 y poco (por barril), hace un mes estaba en US$ 90, ahora rebota arriba de US$ 100... Está muy volátil, la Ursea sugirió determinados aumentos y nosotros (por el gobierno) decidimos aumentar la mitad de lo sugerido", argumentó.

El boletín del CED además apuntó a que la política discrecional de los gobiernos frente a los precios de la nafta y gasoil "se observa desde al menos 2010 en adelante".

El organismo estimó que en el quinquenio 2010-2014 la nafta fue subsidiada en US$ 78 millones al tiempo que el gasoil tuvo un sobreprecio cercano a los US$ 1.181 millones. Asimismo, entre 2015 y 2019, la nafta presentó un sobreprecio de US$ 443 millones, mientras el gasoil lo hizo en cerca de US$ 1.337 millones más que la referencia de PPI.

El think tank se refirió también a los aumentos del petróleo Brent —insumo de referencia para Ancap— que "cotizó en el promedio de febrero en 97 dólares por barril, un 57% más alto que en igual mes de 2021". Además, en los últimos días "los precios se dispararon, superando los US$ 100 por barril, cifras no registradas desde 2014".

Si bien los incrementos no fueron estrictamente alineados con lo sugerido por la Ursea, desde que asumió la administración actual hubo siete ajustes de combustibles (seis de ellos al alza) y cinco aumentos desde que comenzó a regir el mecanismo actual.

En marzo de 2020, la nafta costaba $ 54,95 por litro y el gasoil común $ 40,40, cuando ahora los productos valen $ 74,88 y $ 53,99 respectivamente.

Este jueves el presidente Lacalle Pou defendió en entrevista con Telemundo el mecanismo adoptado por la LUC en referencia a los informes de Ursea. Para el mandatario los combustibles no serían más baratos hoy de no haberse adoptado el método vigente en la nueva ley y negó que fuera un error político implementar ese mecanismo al ser consultado sobre los aumentos de la nafta y el gasoil de cara al referéndum contra la LUC.