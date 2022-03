El petróleo por las nubes: lo que pierde Ancap por "mitigar" la suba de tarifas y la "espalda" que le queda

El gobierno anunció el pasado lunes un nuevo incremento en las tarifas de los combustibles para este mes, de $ 1,47 por litro para la nafta Súper 95 y de $ 1,05 para el gasoil. A pesar de ello, el ajuste —de 2% en el precio final al público— es menor a lo indicado por la Ursea, que basa su informe en la evolución de los combustibles refinados en el mercado internacional, por lo que Ancap resignará entre US$ 3-5 millones en marzo por ajustar por debajo de lo que indicaba el regulador.

En palabras del ministro de Energía, Omar Paganini, lo que se buscó con la decisión fue "mitigar un poco" el impacto sobre la población al no trasladar todo el aumento internacional al mercado local.

Por otra parte, el presidente de Ancap Alejandro Stipanicic sostuvo que, "en grandes números, Ancap va a incorporar a sus ingresos de marzo US$ 5 millones cuando la Ursea hubiera recomendado US$ 8-10 millones. La diferencia va a ser absorbida por Ancap", declaró el jerarca.

Stipanicic dijo que la caja de Ancap tiene un saldo que llega a US$ 180 millones, lo que permite a la empresa financiar la comercialización del combustible por debajo de los valores recomendados por Ursea. "Estamos muy por arriba de la línea de seguridad que nos hemos fijado", aseguró en entrevista con Telemundo. El presidente de la petrolera añadió que Ancap bajó sus pasivos en más de US$ 120 millones en lo últimos dos años.

El jerarca también valoró que haber ajustado los precios de todos modos "muestra prudencia en el manejo de los dineros públicos" y que esa política es necesaria debido al actual comportamiento volátil del precio del crudo, aparte de su aumento en sí. "La decisión del Poder Ejecutivo es seria, es responsable, mira la economía local, mira la perspectiva internacional y mira las finanzas de Ancap", aseveró.

Consultado acerca de la "impopularidad" de la medida, Stipanicic contestó que "peor podría ser que Ancap tenga que salir a endeudarse (para financiar las tarifas a niveles bajos) o que tenga que ser capitalizada en el futuro".

La "espalda" de Ancap

El presidente Luis Lacalle Pou afirmó en Artigas que al gobierno "no le va quedando mucha" espalda para seguir sosteniendo los precios de los combustibles al público si la valorización del crudo se mantiene.

El mandatario consideró que ese margen depende de la eficiencia y el trabajo de Ancap y también de la exportación de las empresas públicas.

"Nos tocó hace un año y poco un petróleo en US$ 40 y poco (por barril), hace un mes estaba en US$ 90, ahora rebota arriba de US$ 100... Está muy volátil, la Ursea sugirió determinados aumentos y nosotros (por el gobierno) decidimos aumentar la mitad de lo sugerido", justificó. Este miércoles el crudo Brent —de referencia para Ancap— se negociaba por encima de los US$ 110 por barril.

Los países productores de petróleo del grupo OPEP+ decidieron hoy mantener su política de modesto aumento de la producción de petróleo a pesar de la disparada de los precios por la guerra en Ucrania, lo que hace temer rupturas de abastecimiento en un mercado ya muy complicado. Tras el anuncio, la cotización del barril WTI estadounidense subió a US$ 112,51 —récord desde 2013— y la del Brent del Mar del Norte alcanzó US$ 113,94 —su valor más alto desde 2014—. El precio del Brent, insumo de importación de Ancap, se ha valorizado 43,5% en lo que va del año.

En la misma línea que el presidente, Stipanicic mencionó que el ente "tiene espalda, pero la espalda de Ancap no es infinita ni para siempre". El jerarca declaró que el organismo regulador recomendó "alrededor de $ 4 de aumento según el producto" frente a los ajustes de $ 1,47 por litro para la gasolina y $ 1,05 para el gasoil que se concretaron.

La "espalda" de Ancap ha sido una metáfora recurrente en los miembros del gobierno los últimos meses, utilizada para medir cuánto puede moderarse el alza en las tarifas de los combustibles al público a la vista de las persistentes subas del crudo internacional.

El Observador con AFP