El trigo se acerca a los US$ 400 por tonelada, un máximo en 14 años

Así como el petróleo y otras materias primas, los precios del trigo se dispararon en los últimos días: primero a raíz de la posibilidad de un conflicto en Ucrania y luego por la concreción del mismo.

Ucrania es responsable de cerca del 12% de las exportaciones mundiales de trigo y Rusia de otro 16%. Tras la invasión rusa en Ucrania, conocida históricamente como el granero de Europa, los valores del cereal se dispararon.

La Bolsa de Comercio de Rosario, que se especializa en el seguimiento de los commodities vinculados al agro, indicó que "el conflicto bélico en la región del Mar Negro continúa generando preocupaciones acerca de la oferta global del cereal" y que la cotización del trigo alcanzó un máximo en 14 años. Según la entidad, "la incertidumbre acerca de cuánto tiempo permanecerán inoperativos los puertos de la zona impulsaron a los precios" del trigo esta jornada.

Después de meses en que el grano se comerció a valores entre US$ 280 y US$ 290 la tonelada, la escalada lo llevó a apreciarse en US$ 100 adicionales por tonelada. Este miércoles el contrato a futuro para entrega en mayo cotizaba US$ 389 en el mercado de referencia internacional de Chicago.

Por el momento, los puertos ucranianos siguen bloqueados y la demanda es elevada, con "compradores que buscan soluciones" para sustituir los cargamentos ucranianos que preveían recibir, explicó a la AFP Damien Vercambre, corredor del gabinete Inter-Courtage.

"Nada ha cambiado de momento, pero los mercados empiezan a tomar conciencia de la situación. Las exportaciones están totalmente interrumpidas y es urgente encontrar nuevas salidas", detalló.

En Uruguay, se exportaron US$ 54 millones de trigo en febrero, 158% más que en el mismo mes del año pasado. Según publicó Uruguay XXI, "la suba obedece tanto a mejores precios como a mayores volúmenes exportados" y "las colocaciones se dirigieron a Argelia en su mayoría, pero también a Chile y a Brasil".

La soja y el maíz

Asimismo, la soja bajó pero lo hizo tras haber alcanzado un máximo desde 2012 en la jornada anterior. En octubre y noviembre pasados la oleaginosa cotizaba entre US$ 450 y US$ 480 por tonelada y en las últimas dos semanas superó la barrera de los US$ 600, con picos por encima de los US$ 630 en la segunda quincena de febrero. Actualmente se sitúa sobre US$ 610 por tonelada.

De acuerdo al informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, el conflicto bélico "generó preocupaciones acerca del suministro global de aceite de girasol, dado que ambos países en conjunto representan el 80% de las exportaciones mundiales. Este hecho impulsó a los aceites vegetales en general, lo cual se tradujo en un aumento en los precios de la soja en los últimos días".

En 2021 Uruguay exportó US$ 892 millones de soja, 17% más que en 2020. Se trata del tercer producto de exportación más importante del país por valor, sólo después de la carne bovina y la celulosa. Para este año, Uruguay XXI estima que se exportará la oleaginosa por un valor aproximado de US$ 1.600 millones con un incremento del 80% producto de un mayor volumen y precio de colocación.

Por su parte, el maíz también ronda precios récord desde 2012, debido a la incertidumbre que la guerra siembra sobre los niveles de oferta mundial del cultivo. Vercambre comentó que "China esperaba la entrega de entre cuatro y cinco millones de toneladas de maíz ucraniano y ahora intenta abastecerse de otra manera".

Hace seis meses el maíz oscilaba entre los US$ 210 y US$ 220 por tonelada para entrega en mayo de este año y ahora toma valores entre US$ 280 y US$ 290 por tonelada.