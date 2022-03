Cuántos millones ingresarán por la exportación de soja este año según Uruguay XXI

Si el clima no genera ningún dolor de cabeza en la etapa final del crecimiento de la soja y la cosecha se realiza sin grandes dificultades, el principal cultivo agrícola del país tendrá un expresivo incremento en el ingreso de divisas por exportaciones este año. Así lo estimó el último informe sobre comercio exterior de bienes de febrero que divulgó este miércoles el Instituto Uruguay XXI.

En un contexto de suba en el precio internacional de la soja, la producción uruguaya de la oleaginosa se incrementaría 50% en 2022, lo que significa que, si el precio se sostiene en un nivel similar al actual (US$/ton 550- 600), las exportaciones de soja alcanzaran cifras récord similares a las de 2014.

Según el informe de Uruguay XXI, tras varias semanas de escasas precipitaciones, a partir de la segunda quincena de enero 2022 se registraron cuantiosas lluvias en gran parte del territorio uruguayo. "Esto permitió un buen desarrollo de los cultivos, que están con buen potencial de rendimiento, a excepción del norte del país que enfrenta una fuerte sequía debido al déficit hídrico que se registra desde setiembre de 2021", indicó.

El incremento esperado en la producción de soja se explica por un aumento de 15% en el área sembrada y por expectativas de rendimiento promedio mayores a 2,4 ton/ha, 30% por encima de lo registrado en la zafra 2020/2017. La mayor área sembrada y la mejora en el rendimiento por hectárea permitiría alcanzar una producción cercana a los 3 millones de toneladas en 2022.

Uruguay XXI

Las condiciones climáticas favorables registradas en Uruguay fueron una excepción en el Cono Sur, principal región exportadora de soja del mundo. El fenómeno climático conocido como La Niña afectó gran parte de los cultivos de soja en el sur de Brasil y en buena parte de las tierras agrícolas de Argentina y Paraguay.

En este escenario, en febrero de este año el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por su sigla en inglés) recortó por segundo mes consecutivo la producción mundial de soja a 364 millones de toneladas, una caída de 19 millones frente al pronóstico de diciembre de 2021. La caída será aún mayor si se consideran los últimos datos presentados por la Comisión Nacional de Abastecimiento de Brasil, que estima que la producción de su país será de 125 millones de toneladas, 10 millones menos que las consideradas por la USDA en su último informe.

En Uruguay, la combinación de altos precios de venta y mejora en los rendimientos de los cultivos no se daba desde el boom agropecuario de 2013/2014, y es lo que explica la perspectiva de fuerte suba en las exportaciones de soja en 2022.

Así, con una producción cercana a los 3 millones de toneladas y un valor que en promedio se ubicaría entre los US$ 550-600/ton, se espera que Uruguay supere los US$ 1.600 millones de exportaciones de soja en 2022, un incremento del 80% frente a 2021, año afectado por la falta de lluvias. Esa cifra estaría muy próxima al récord de US$ 1.875 que tuvo Uruguay en la campaña del 2013.

Uruguay XXI

Asimismo, según Uruguay XXI, los costos asociados del cultivo de soja medidos en dólares tuvieron un aumento considerable en la actual zafra 2021/2022. Ello se explica porque buena parte de los insumos de uso agropecuario (fertilizantes, fitosanitarios, combustibles) han tenido fuertes subas de precio en el último año. Pese a esto, el resultado neto sería claramente positivo para el productor promedio en la campaña agrícola 2021/2022.

"En síntesis, de no producirse un cambio radical en las condiciones internacionales actuales, las exportaciones uruguayas de soja registrarán valores máximos en 2022, explicado tanto por precios como por toneladas exportadas", asegura el informe oficial.

China, el principal socio comercial de Uruguay, es también el mayor importador mundial de soja con cerca del 60% de las compras mundiales.

