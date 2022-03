Las exportaciones de bienes en modo cohete: crecieron 51% en febrero

En febrero, las solicitudes de exportación de bienes —incluyendo zonas francas— totalizaron US$ 1.020 millones, pautando un crecimiento de 51% en términos interanuales. Además, las ventas al exterior aceleraron su ritmo de colocación respecto a los US$ 883 millones que registró enero.

Según informó Uruguay XXI, la carne bovina fue nuevamente el producto con mayor incidencia en el aumento de febrero. Las exportaciones de productos lácteos, arroz, trigo, celulosa, vehículos, cebada y madera también explican el incremento.

En el acumulado de los dos primeros meses de 2022, las exportaciones fueron por US$ 1.862 millones. Esta cifra implica un aumento de 44% en la comparación interanual. El principal impulso de las ventas viene dado por la carne bovina, al tiempo que lácteos, concentrado de bebidas y vehículos también muestran aumentos significativos.

La carne despegada por China

Las ventas de carne bovina al exterior continúan con un fuerte dinamismo. En febrero de 2022 crecieron 85% en la comparación interanual, al ubicarse en US$ 247 millones. La carne vacuna fue el primer producto exportado del mes de febrero con 24% del total y tuvo la mayor incidencia en la variación de las ventas al exterior. En un marco de firmeza de la demanda externa, el precio medio de exportación fue un impulso de las ventas y aumentó 32% interanual. Por su parte, los volúmenes colocados crecieron 40% en la misma comparación.

A nivel de destinos, China se mantuvo como el principal comprador de carne con el 59% de las exportaciones de febrero. Las colocaciones al país asiático se expandieron 115% con respecto al mismo mes de 2021. Las ventas a la Unión Europea también crecieron sustancialmente en este período. De esta forma, en los primeros dos meses del año las ventas de carne bovina se situaron en US$ 456 millones, registro 59% superior al de igual lapso de 2021.

En tanto, el arroz también incidió positivamente en la variación de febrero. Las exportaciones de arroz se triplicaron frente al registro de febrero de 2021, ubicándose en US$ 46 millones. De todos modos, el registro de ese mes había sido particularmente bajo. A nivel de destinos, el aumento se dio por mayores ventas a México, que totalizaron US$ 23 millones en febrero. También crecieron las ventas a Brasil, Costa Rica y Bélgica. En tanto, en el período enero-febrero, las exportaciones de arroz acumularon US$ 61 millones, creciendo 41% en la comparación interanual.

Las exportaciones de trigo se ubicaron en US$ 54 millones en febrero, por lo cual aumentaron 158% en la comparación interanual. La suba obedece tanto a mejores precios como a mayores volúmenes exportados. En los dos primeros meses del año, las ventas de trigo totalizaron US$ 90 millones, lo que marca un aumento de 64% frente al mismo lapso de 2021. Las colocaciones se dirigieron a Argelia en su mayoría, pero también a Chile y a Brasil.

Los productos lácteos ocuparon el tercer lugar en el ranking de exportaciones del mes, con una participación de 7%. En febrero, las exportaciones de estos productos alcanzaron US$ 73 millones, creciendo 61% frente al mismo mes del año pasado. El aumento se explica esencialmente por mayores ventas de leche en polvo a Argelia. Las mismas alcanzaron los US$ 22 millones, mientras que febrero de 2021 fueron apenas US$ 6 millones. También se observaron aumentos de las ventas de leche en polvo a China, Egipto, Colombia, Emiratos Árabes Unidos, Cuba y Rusia. En cambio, las ventas a Brasil cayeron significativamente. Las exportaciones de manteca también crecieron de forma significativa en el mes (61% interanual), por mayores colocaciones a Rusia. Por su parte, las ventas de quesos al exterior crecieron 15% al totalizar algo menos de US$ 8 millones. De esta manera, las exportaciones de productos lácteos se ubicaron en US$ 137 millones en enero-febrero, presentando un incremento de 35% frente a un año atrás.

Por su lado, las ventas al exterior de vehículos mostraron un fuerte aumento (175%) en la comparación interanual, incidiendo significativamente en la variación mensual del total exportado. El aumento se explica en buena medida por ventas de la empresa Ford, que inauguró el pasado noviembre una nueva línea de ensamblado en la planta de Nordex. El producto ocupó el puesto 10 del ranking de febrero, con ventas por US$ 34 millones. Las colocaciones se dirigieron a Brasil (US$ 28 millones) y a Argentina (US$ 6 millones). En el acumulado del año, las exportaciones de vehículos alcanzaron US$ 56 millones, muy por encima de lo registrado hace un año, destacó Uruguay XXI en su informe.

Finalmente, las ventas de celulosa, que fue el segundo producto más exportado en el mes, se ubicaron en US$ 125 millones en febrero. Esta cifra implica un incremento de 23% en la comparación interanual, que se debe exclusivamente a un efecto precio. La participación de este producto en las exportaciones del mes fue de 12%. Así, en el período enero-febrero de 2022 las exportaciones de celulosa se ubicaron en US$ 213 millones, 21% por encima del mismo lapso de un año atrás.

Sin sorpresa en los destinos

China permanece como el principal mercado de Uruguay con el 31% del total exportado. Las colocaciones al país asiático se ubicaron en US$ 222 millones en febrero, exhibiendo un aumento de 83% frente a febrero de 2021. La carne bovina ocupó el 66% de lo exportado a China, con US$ 147 millones y un aumento interanual de 115%. Otros productos vendidos a China en febrero fueron subproductos cárnicos, madera y lácteos, según Uruguay XXI.

En tanto, Brasil se ubicó como segundo destino de exportación, con una participación de 17% y US$ 115 millones. Esta cifra implica una suba de 7% en la comparación interanual. El aumento se explica por mayores ventas de vehículos, plástico y arroz. Sin embargo, las colocaciones de productos lácteos cayeron 63% respecto a febrero de 2021.