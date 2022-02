Gobierno confirmó suba de la nafta y el gasoil de 2% desde este martes 1º de marzo

El Poder Ejecutivo anunció este lunes una suba en el precio de los combustibles que regirá desde este martes 1° de marzo. El precio de la nafta Súper 95 en surtidor subirá 2% y pasa de $ 73,41 a $ 74,88 por litro, es decir, $ 1,47 más por litro.

En tanto, el gasoil común también aumenta 2% y pasa de $ 52,94 a $ 53,99 ($ 1,05 más) respecto a la tarifa vigente. También aumentó el precio del supergás (GLP) que pasó de $ 59,16 a $ 60,35 por kilo (2%). De esa manera, ahora la garrafa de 13 kg tiene un costo al público de $ 784,55 (sin envío).

"En un contexto de fuerte suba internacional de los combustibles impulsada por la guerra entre Rusia y Ucrania, el Poder Ejecutivo decidió reducir el impacto de dicha suba a un 2% de ajuste para las naftas, gasoil y supergás. La referencia de Ursea implicaba ajustes entre 5% y 8%", informó el Ministerio de Industria por medio de un comunicado.

El último ajuste de tarifas se había realizado en febrero cuando hubo un aumento de $ 3 por litro, también por debajo de lo que sugería el regulador en ese entonces.

El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, había dicho el viernes que según los últimos datos de Precio Paridad de Importación (PPI) que publica Ursea, el precio de la nafta debía subir 5% en marzo y el del gasoil 8%, pero que el gobierno buscaba la forma de “mitigar un poco” el ajuste.

En un mes el barril de petróleo subió de US$ 85 (precio promedio de enero) a US$ 94 en febrero. Este lunes el precio internacional del Brent cotizaba a US$ 98, tras superar los US$ 100 la semana pasada en un contexto marcado por la incertidumbre del conflicto entre Rusia y Ucrania.

"El Poder Ejecutivo continuará actuando con prudencia y evaluando la situación frente a la actual volatilidad de los mercados, y ratifica su compromiso de continuar transparentando los costos a través del mecanismo de fijación de precios actual, que constituye asimismo un techo para que las tarifas públicas no sean utilizadas con fines recaudatorios", finaliza el comunicado oficial.