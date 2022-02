Ancap vendió gasoil y nafta US$ 105 millones por debajo de la paridad de importación: ¿por qué no perdió plata?

El gobierno confirmó este viernes que las tarifas de los combustibles aumentarán por segundo mes consecutivo en marzo, cuyo porcentaje se definirá el próximo lunes. Sin embargo, las autoridades del Poder Ejecutivo no han trasladado el 100% de la foto que muestra la referencia teórica del Precio de Paridad de Importación (PPI), que elabora mensualmente la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea).

Los precios internacionales del petróleo y los combustibles refinados han mostrado una notoria escalada prácticamente desde que estalló la pandemia del covid-19. De todas formas, el gobierno ha optado por trasladar parcialmente esa corrección sobre los consumidores uruguayos. Así quedó demostrado en datos que divulgó la petrolera Ancap en su cuenta de Twitter este viernes. Durante 2021, la empresa vendió nafta y gasoil unos US$ 105 millones por debajo del valor que mostraba el PPI de la Ursea.

En el caso de la nafta Súper 95, la brecha dada por la diferencia entre el precio explanta que recibió Ancap y el fijado por el PPI de la Ursea fue US$ 46 millones inferiores. En otras palabras, si Ancap hubiera comercializado esa gasolina al 100% de lo que mostraba el PPI, sus ingresos habrían aumentado en esos US$ 46 millones, algo que hubiera mejorado sensiblemente su resultado operativo en 2021. En diciembre por ejemplo, Ancap recibió ingresos por US$ 58 millones por la comercialización de nafta Súper mientras que el valor teórico del PPI indicaba que debían ser US$ 64,3 millones. Los meses de abril y mayo —cuando el gobierno optó por congelar las tarifas por la pandemia— esa brecha también fue expresiva en detrimento de Ancap como se pueda apreciar en el gráfico.

En el caso del gasoil 50 S (común), la brecha generada entre precios durante el 2021 fue de US$ 59 millones en detrimento de Ancap. En diciembre, por ejemplo, la empresa petrolera estatal percibió ingresos por US$ 58,1 millones cuando el PPI mostraba que esa cifra debía ser de unos US$ 69,8 millones.

La contracara se dio con el caso del supergás, donde Ancap vende este combustibles con un fuerte subsidio con un precio significativamente inferior a su costo. En 2021, esa subvención a todos los consumidores de este energético trepó a US$ 93 millones. Para tener una idea, en diciembre pasado, Ancap recibió ingresos por la venta de este combustible por US$ 1,9 millones cuando debió ser por US$ 8,9 millones si se sigue el criterio de PPI.

¿Por qué Ancap si vendió nafta y gasoil por debajo del PPI no perdió plata e incluso ganó en 2021?

Esta semana el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, explicó a El Observador por qué la empresa pudo sobrellevar sin grandes sobresaltos la coyuntura de vender gasoil y nafta por debajo del precio teórico del PPI durante todo el 2021. El jerarca indicó que lo que estuvo detrás de eso fue un “aumento considerable” en el margen de refinación de La Teja, en línea con lo ocurrido con las refinerías de otros países, así como un aumento en los volúmenes de comercialización, en particular, por la venta de gasoil a UTE para la generación de energía eléctrica. Lo habitual es que el margen de refinación se ubique en US$ 3 a US$ 5 por barril, pero el año pasado se elevó a US$ 7 por barril.

La Teja suele tener un margen reducido en la comparación internacional dado su tamaño reducido. El margen de refinación se determina por el promedio ponderado de los productos refinados menos el costo del crudo. En 2021, hubo meses del año pasado donde ese margen llegó a ser de US$ 10 por barril.

“Eso fue lo que generó espalda para vender combustibles por debajo del precio de paridad de importación”, explicó Stipanicic. Eso le permitió a la empresa cerrar el al pasado con una caja por unos US$ 200 millones, que es lo que ha permitido al gobierno continuar sin trasladar el 100% de lo que muestra el PPI en los valores de venta al público.