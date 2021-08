Andrés Lima, el hijo del Bola: "Les prometí a mis padres que iba a llegar al Primero de Peñarol"

Hizo las formativas de Peñarol, lleva los colores en la sangre, juega como su padre, paso a paso crece en el competitivo mercado del fútbol y a los 24 años tendrá su primera oportunidad en un equipo de Primera División del fútbol uruguayo. Andrés Lima, el hijo de Robert Lima, puso la firma con el arachán y lleva una promesa prendida en el corazón: llegar a ponerse la camiseta de Peñarol, para honrar la memoria de su padre y de su madre.

El pasado 17 de junio sufrió la muerte de su padre quien falleció de un inesperado paro cardíaco cuando jugaba al fútbol con amigos. Tan solo un día después perdió a su madre, quien se encontraba internada por razones de salud y se vio golpeada por la noticia.

A casi dos meses de sufrir semejante tragedia, Andrés siente el dolor a flor de piel: "Lo que pasó con mis padres fue lo peor del mundo, sentí que se me caía todo abajo; en el momento no tenía más ganas de vivir, era así. Pero la fui llevando, de a poco. Hay veces que todavía no me cae la ficha y se me hace muy difícil dormir. Sueño con ellos siempre a la noche y están presentes conmigo. Les prometí que iba a seguir jugando, seguro que están felices por mí y mi hermana también, orgullosos, y les prometí que no solo iba a seguir jugando sino también llegar al Primero de Peñarol que era el sueño de mi padre y de mi madre", contó a Referí.

Lima comenzó jugando al baby fútbol en La Rinconada. Después pasó a Los Exploradores, cuando su padre se fue a Cerro Largo estuvo en la selección del departamento y en Melo Wanderers. Cuando volvió a la capital jugó en la Liga Interbalnearia y su último año de baby lo hizo en El Bosque.

Gentileza Fernando Cartagena

Con Sonsonate en El Salvador, en 2020

Desde El Bosque pasó a la Séptima de Peñarol. "Fui creciendo hasta Quinta, pero como no jugaba mucho en Quinta y estaba de suplente me fui a River Plate donde hice Quinta y Cuarta. Después me fui a Rampla Juniors, a la Tercera, cinco meses. Ahí me salió irme a Honduras a Real de MInas donde jugué ocho meses, pero me quedaron debiendo y estuve cinco meses sin cobrar, una locura", recordó.

"Me volví en 2019 y estaban todos los cuadros armados por lo que jugué en Huracán Buceo, cinco meses y estuvimos cerca de lograr el ascenso a Segunda. Ahí me salió la oportunidad de ir a Villa Española, estuve un año que me sirvió mucho aunque jugué poco por un tema de lesiones y me costó un poco recuperarme y me salió la chance de irme a El Salvador, pasé cinco meses en Sonsonate, jugué todos los partidos y si bien el calor fue matador, me sorprendió la calidad de la liga y el nivel de los jugadores", expresó.

"El técnico que más me marcó fue el Chueco Perdomo que lo tuve en la Sexta de Peñarol. Fue el que me dio la oportunidad de jugar y no salí más, me quedé con el puesto. Me hizo sentir lo que es Peñarol, el sentido de pertenencia, todo; es un crack como persona y como técnico", agregó.

Gentileza @VillaEspOficial

Con Villa Española en el segundo semestre de 2020

Ahora tendrá la oportunidad de mostrarse en Cerro Largo: "Es algo muy lindo para seguir creciendo, seguir sumando y seguir adelante".

Juega de lateral, como su padre. "Soy un jugador muy fuerte, voy a todas las pelotas sin dar ninguna perdida, como si cada una fuera la última, como fue mi padre en Peñarol y en todos los lados que jugó, lo dejo todo en la cancha y no me guardo nada". Así se presenta Andrés Lima. El hijo de Robert. El que busca hacer su propio camino con esa promesa tan especial de vestirse de oro y carbón.