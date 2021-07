Andrés Lima lanza su incorporación a la Liga Federal y arma su estrategia en el FA

El intendente de Salto Andrés Lima realizará este lunes en la sede del Frente Amplio su presentación como nuevo referente de la Liga Federal, el sector que era liderado por el exdiputado de Maldonado Darío Pérez. El jefe comunal reelecto buscará desde ese sector proyectarse más allá del litoral con el objetivo de sumar respaldos internos a nivel nacional que lo habiliten para ser candidato al Senado y de que la fuerza política recupere votos en el interior.

"La idea es armar un espacio más grande, que no sea solo el interior", dijo Lima a El Observador. Luego de la presentación del acuerdo en la Huella de Seregni, el intendente salteño proyecta sus primeras recorridas por Rivera, Tacuarembó y Melo en las próximas semanas.

En un momento en que distintos grupos están en proceso de ingreso al Frente Amplio, Lima valoró que la Liga Federal ya tiene presencia en la orgánica con representación en la Mesa Política y en el Plenario Nacional. Además tiene un diputado, Sergio Mier, por Treinta y Tres. Lima, por su parte, cuenta con el diputado de Salto, que es su hermano Álvaro Lima.

Lima tiene por estos días puesto el foco en apuntalar en Salto la campaña de recolección de firmas para habilitar un referéndum que derogue 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración.

El intendente salteño afirmó que dos de los temas en que pondrá énfasis durante sus recorridas serán la seguridad y el empleo. El año pasado, durante una entrevista con El Observador, Lima había cuestionado la falta de autocrítica de su fuerza política sobre la gestión en seguridad.

"Creo que uno de los puntos fuertes que nos llevó a la derrota a nivel nacional fue el tema de la seguridad. Y también creo que el Frente no tuvo autocrítica. Yo no escuché a nadie del (anterior) gobierno decir: "Nos hemos equivocado" en el tema de la seguridad, "no hemos podido dar respuestas". Una de las razones que nos llevaron a perder fue la falta de autocrítica en el ejercicio del gobierno y no tener los oídos atentos a los reclamos de la población", dijo en una entrevista publicada el 29 de setiembre de 2019 a pocos días de ser reelecto como intendente salteño.

La Liga Federal estuvo hasta el último ciclo electoral conducida por Darío Pérez. El dirigente y excandidato a intendenta de Maldonado perdió la reelección a la diputación y además tampoco logró que el sublema que conformó con el Nuevo Espacio de Rafael Michelini pueda lograr una banca en la Cámara Alta. Luego del último ciclo electoral, el médico se alejó de la actividad política.

José Antonio Maldonado, uno de los fundadores de la Liga Federal, dijo que "históricamente el sector se nutrió de grupos departamentales que tenían liderazgos en sus territorios". Maldonado, junto al secretario general del sector, Mier, y al exdirigente de Peñarol Marcelo Areco fueron quienes encabezaron las negociaciones para la integración del salteño.

"Andrés Lima es una de las figuras de recambio generacional en el Frente y creemos que con su fuerza y su cercanía con la gente vamos a tener una gran responsabilidad para que todo ese interior que no votó al Frente Amplio en estas elecciones (por 2019) dé una nueva oportunidad al FA y particularmente el interior vote mucho. Creemos que la Liga Federal en ese sentido es una gran puerta de entrada", dijo Maldonado.