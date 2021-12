Ante cambios en proyecto de ley, paliativistas piden no desviar debate hacia la eutanasia

Mientras la Cámara de Diputados se apresta a votar el proyecto de ley de cuidados paliativos, que tuvo cambios en la Comisión de Salud, paliativistas insistieron este jueves en se respete la doctrina, y no se desvíe la discusión hacia la eutanasia. Una vez que el texto sea aprobado en Diputados, el Senado tendrá tiempo para revisarlo, convocar a especialistas e intercambiar sobre el contenido. La ley no será aprobado en su totalidad antes de 2022.

“Es importante que la ley de cuidados paliativos que se apruebe, respete la doctrina de los cuidados paliativos. Nosotros visualizamos que la ausencia de este artículo tiene por detrás una intención de anexarlo con la eutanasia y que el cuidado paliativo sea un ámbito de práctica de la eutanasia”, reclamó Ana Guedes, internista y coordinadora de cuidados paliativos, durante un seminario en el Parlamento este jueves.

El proyecto de ley que había sido presentado por la Sociedad de Cuidados Paliativos fue modificado y se le quitó del texto la mención a prestar cuidados paliativos en los momentos cercanos a la muerte. En concreto se hacía mención al derecho de los pacientes terminales a recibir sedación paliativa, que implica dar asistencia para evitar sufrimiento.

“Sostenemos que eso va en contra de la doctrina de los cuidados paliativos”, expresó.

El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, participó de la instancia, donde manifestó preocupación por que la discusión se pueda centrar en un tema “económico”, y planteó que será necesario “apuntar a la dignidad humana”. Planteó la difusión del tema en todos los prestadores de la salud y con universalización.

“El tema de los cuidados paliativos es indudablemente un tema de alta sensibilidad en quienes tienen que someterse a ellos o son familiares (…) Estamos realmente preocupados por esta época que la que estamos viviendo, en la que el ser humano se encierra cada vez en sí mismo, en un individualismo que avanza. El ser humano nunca debe ser descartable, debe mantener la dignidad de tal hasta el último momento de su vida”, afirmó.

“No queremos que se llegue a una cultura del descarte, no queremos que se cosifique. Yo por eso apoyo todo proyecto de ley que atienda a universalizar”, señaló el senador.

En ese sentido, Guedes pidió que la ley garantice el periodo en que el paciente cursa la mayor vulnerabilidad, que tiene menos apoyo del sistema sanitario, según planteó. “Necesita ser garantizado. La mayoría de los profesionales no están formados en cuidados paliativos. hay poco o pobre trabajo en equipo. Hay pobre apoyo institucional a la hora de pedir recursos. Es importante que la ley respete la doctrina de los cuidados paliativos”, insistió.

Lamentó que “la mayoría del personal” al que accede el paciente y la familia, “no está formado o no tiene el suficiente conocimiento (...) No debe legislarse su desvío. No desviar su práctica hacia la eutanasia. Que se apruebe con respeto a la dignidad, que garantice el respeto a la dignidad”, dijo.

Por su parte, Rita Rufo, presidenta a de la Sociedad Uruguaya de Medicina y Cuidados Paliativos, pidió tener en cuenta a los pacientes, a la hora de la toma de decisiones. Y defendió que los principios de los cuidados paliativos “no son una moda”, sino que deben respetarse. “Respetar sus principios”, expuso, y señaló el alivio del dolor, no adelantar ni atrasar la vida pero tampoco prolongar la vida sin dar calidad.

“A veces nos cuesta (entender) que los que pueden cambiar cosas para hacer de mejor calidad los cuidados paliativos, no se den cuenta”, apuntó a los legisladores sin nombrarlos.