Antel gastó en Vera TV US$ 45 millones y recuperó US$ 19 millones desde 2013

A través de la plataforma Vera TV en el período comprendido entre 2015 a octubre de 2020, Antel gastó US$ 45 millones y recuperó US$ 19 millones. De acuerdo a la información proporcionada por Antel a El Observador ante un pedido de acceso a la información pública, los ingresos en esos años se desglosan en US$ 250 mil por publicidad, US$ 350 mil por venta de contenido, US$ 2,3 millones por servicios de plataforma y US$ 16.800.000 por tráfico de datos.

Respecto a los egresos, que ascienden, entre los años 2013 y 2019 a US$ 45.707.649, corresponden a inversiones, operación y mantenimiento, contenido y gastos de funcionamiento directos e indirectos concernientes a Vera TV y Vera +, informó Antel. Asimismo, Antel ha celebrado contratos de suministro, operación y mantenimiento de Vera Tv y Vera +con empresas tecnológicas por US$ 10,7 millones. Según se desglosa en la respuesta se trata de las empresas Castlabs Inc,, Bitmovin Inc., Digital Envoy Inc., Evergente Technologies Inc., Aldea Solutions Inc., Conatel SA, BVS SA, Nokia Uruguay SA, Vindonur SA, Haivision Network Video, Isbel SA y HG SA. También se adjuntó un listado de empresas contratadas por transmisión de contenidos pero señaló que esos casos se encuentran alcanzados por cláusulas de confidencialidad. En ese listado figuran los canales de televisión abierta, Netflix, BBC, Intendencias, entre otros. Leé también Operación Océano: jueza suspendió audiencia anticipada con la víctima principal Por otra parte, se informó que también están bajo confidencialidad los acuerdos celebrados con las señales disponibles en Vera TV. Funcionarios y salarios La mayor parte de la gestión de Vera TV se encuentra a cargo del personal de Antel aunque algunas actividades se desarrollan con personal contratado (131 y 74 respectivamente). Los salarios nominales por 40 horas semanales son para el técnico en Comunicación $ 49.032, para el licenciado Ciencias de la Comunicación clase 1 $79.714 y para el licenciado clase 2 $ 95.655, mientras que el chofer cobra $ 42.976. Entre 2013 y 2019 trabajaron en locación y transmisión, 81 funcionarios de Antel y 43 provistos, en edición y producción 22 funcionarios y 23 provistos y en contenidos 28 funcionarios y 8 provistos. l