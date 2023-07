Antía durísimo contra el Sunca: "Tendrían que tener un poco más de cabeza"

El intendente de Maldonado, Enrique Antía, señaló que los dirigentes sindicales de la construcción "tendrían que tener un poco más de cabeza", a raíz de los últimos conflictos que ha tenido el Sindicato Único de la Construcción (Sunca) en Maldonado.

"Cuando estamos haciendo viviendas sociales para erradicar asentamientos y se arma una pelotera tremenda y los obreros votaron que siguiera el trabajo por mayoría, apareció una barra de afuera a agredir y eso no está bien. Eso no lo podemos invertir, no lo queremos para Maldonado ni para el país. Los dirigentes sindicales tendrían que tener un poco más de cabeza", dijo en referencia al conflicto que se dio el martes en el asentamiento Kennedy.

El Sunca ocupó en la mañana de este martes una obra de construcción de viviendas que servirán para realojar a 530 familias del asentamiento Kennedy. Los incidentes que requirieron la intervención de la policía se sucedieron luego de que delegados de Sunca indicaran que había medidas sindicales de corte de hormigón, pero "la gran mayoría de los operarios optó por seguir trabajando, amparándose en el derecho legal", señaló el director de la obra, Alejandro Lussich.

Según el relato del director de la obra eso generó que aparecieran personas allegadas al Sunca. "Hubo incidentes físicos e intervino la policía", sostuvo Lussich. La obra quedó ocupada y se instruyó a la empresa que había contratado a esos operarios que hiciera la denuncia ante la Dirección Nacional de Trabajo para disparar el proceso de desocupación.

Por su parte, Antía señaló al conflicto que viene llevando adelante el Sunca para hacer sentir sus reclamos en el mercado de una nueva negociación por Consejos de Salarios. "Yo creo que no han visto lo que ha pasado en Maldonado en estos años. Tenemos récord de obra e inversión. No se trata de trancar, se trata de conversar, no de trancar las obras, no es una buena señal", aseguró.