Antídoto para la infelicidad

En semanas recientes corrió como reguero de pólvora la noticia, no confirmada ni tampoco desmentida, de que la salud de Jack Nicholson sufrió un mayor deterioro del que ya venía padeciendo. La demencia senil al parecer avanzó, y el actor ya no reconoce a seres queridos ni a sus amigos más cercanos. Ni situaciones así se salvan del humor negro. En redes sociales circuló el mismo chiste: “Ahora que perdió la memoria, Nicholson está capacitado para ser candidato a la presidencia del país” (en alusión directa a las lagunas mentales de Joseph Biden). Quienes soñaron –pueden incluirme– en poder ver un último gran filme de despedida del actor deben ir olvidándose de ese anhelo. La edad le ha pasado la cuenta, y esta es abultada, pues vino acompañada de lo peor: pérdida de lucidez y trastornos mentales. Nicholson, aún vivo, será a partir de ahora una leyenda en criogenia, y como tal pasará a habitar en una realidad atemporal, a la que pocos tienen acceso y menos aún residencia permanente. Nadie hasta ahora pudo fotografiarlo en su estado actual, y los buitres de la cámara, que pueden embolsar millones por una foto tomada tras haber transgredido la intimidad ajena, andan dando vueltas al nido del águila para atraparla in fraganti, con la decadencia a cuestas, de la misma forma que un fotógrafo captó a Luis Alberto Spinetta sobreviviendo sus últimos días, luego de que un cáncer tomara posesión de su cuerpo. En el mundo de los paparazzi la piedad y la compasión no existen. Seguramente los principales medios informativos ya tienen escrito el obituario de quien, más que una luminaria de lujo, fue un profesor de vida en la pantalla. Ningún actor en la historia del cine estadounidense ha filmado tantas películas históricas como Nicholson. Que yo recuerde, ninguno.