Anulan sobreseimiento de Gavazzo por caso Gomensoro

La jueza de segundo turno de Paso de los Toros, Naama Cóccaro, reabrió la causa y anuló el sobreseimiento de José Gavazzo en el caso que se sigue por la muerte de Roberto Gomensoro, el integrante del MLN muerto en marzo de 1973, antes del golpe de estado.

La reapertura de la causa había sido pedida por el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, luego de que El Observador publicara el contenido de las actas del tribunal de honor del Ejército a Gavazzo, donde este militar confesaba haber arrojado el cuerpo de Gomensoro en el río Negro, para hacerlo desaparecer.

En las mismas actas, el coronel retirado Jorge Silveira acusaba a Gavazzo por la muerte de Gomensoro, ocurrida en la sede del grupo de Artillería 1, en el cerro de Montevideo, un cuartel conocido como “La Paloma”.

En un fallo emitido el 17 de junio al que accedió El Observador, la jueza Cóccaro señala que “el nuevo paradigma en derechos humanos que impregna el sistema procesal penal uruguayo” y “la aparición de nuevos hechos” obligan “a considerar que el sobreseimiento dispuesto respecto a José Nino Gavazzo carece de valor jurídico y debe así declararse, dejándose sin efecto la providencia dictada, reabriéndose la causa con el fin de continuar con la investigación”.

“Es una muy buena sentencia que va un paso más allá de lo pedido la fiscalía, porque no solo reabre el caso sino que anula el sobreseimiento de Gavazzo”, dijo el fiscal Perciballe a El Observador.

En 2010 la entonces jueza de Paso de los Toros Lilián Elhorriburu había procesado con prisión al coronel retirado Juan Carlos Gómez y a José Gavazzo por la muerte de Gomensoro. Para procesarlo, Elorriburu se basó en el testimonio de un tupamaro marginal llamado Valerio Blanco, que resultó falso.

Cuando nuevas pruebas demostraron que Gómez era inocente, la justicia -en forma inexplicable- también sobreseyó a Gavazzo, implicado por las mismas fuentes que excusaban a Gómez.

Sin embargo, todo cambió con la confesión de Gavazzo ante el tribunal de Honor, declaraciones realizadas el 10 de abril de 2018 pero que recién se conocieron un año después, luego de que El Observador informó del contenido de las actas.

Ante los generales Gustavo Fajardo, José González y Alfredo Erramún dijo que contaría algo que no le había dicho a la Justicia –luego su defensa argumentaría que era su "derecho", que lo hizo para proteger "camaradas" y que fue el "mal menor" para que no se apuntara a otros militares–: que en 1973 un “jefe militar del MLN” había muerto en el Grupo de Artillería N°1. “Hicimos el operativo de madrugada… yo dije que lo dejaran esposado por custodia en una silla común y al otro día de mañana me avisan que el hombre había fallecido. No se le había interrogado, prácticamente no se lo había interrogado. Se le habían hecho preguntas banales y no había motivo de su fallecimiento. No tenía una lastimadura no tenía nada. Bueno, yo le di cuenta a mi jefe que era el coronel Alfredo Rubio y juntos fuimos a la División 1”.

Luego señaló que el general Esteban Cristi había dado la orden y que “por temas de desprestigio del Ejército no se podía decir que había muerto”. Uruguay estaba en democracia. “Iban a decir que lo habíamos matado nosotros y no fue así, entonces dio la orden de que lo tiraron al rio Negro en el campo militar… quien tuvo que hacer eso fui yo”.

Dos meses después, al ser nuevamente interrogado, reconocería que ese hombre era Roberto Gomensoro y daría más detalles de los hechos. Gavazzo dijo que no lo acompañó “nadie”, que lo hizo “solo” y que hizo la operación “tan mal” que el cuerpo apareció a los dos días”.