Apertura de fronteras: entre la expectativa, la cautela y la molestia de algunos argentinos

La reapertura progresiva de fronteras anunciada por el presidente Luis Lacalle Pou le ha dado esperanza a los operadores turísticos de poder comenzar a recuperarse, y dejar atrás el trago amargo que implicó la declaración de emergencia sanitaria en Uruguay el 13 de marzo de 2020.

El gobierno autorizará el ingreso al país, a partir del 1° de setiembre, a todos los ciudadanos extranjeros con propiedades acreditadas mediante una declaración jurada. Se les exigirá traer inmunización completa desde sus lugares de origen y al entrar deberán presentar una prueba PCR con resultado negativo. La habilitación será extensiva a cónyuges, concubinos e hijos.

La segunda etapa de reapertura de fronteras se dará el 1º de noviembre, cuando quedará habilitado el ingreso de cualquier ciudadano extranjero, que deberá cumplir con las mismas condiciones sanitarias. En este momento, los operadores turísticos tienen en la mira la primera etapa de reapertura y se preparan para comenzar a recibir a los propietarios extranjeros.

Según el director de Turismo de la Intendencia de Maldonado, Martín Laventure, a día de hoy hay entre 15 mil y 20 mil argentinos viviendo en el departamento y existen cerca de 30 mil que son propietarios.

Marcelo Umpiérrez Turistas en Punta del Este

“Hay algunos argentinos que están pasando una importante cantidad de meses acá pero, a medida que la situación sanitaria en su país mejore, es posible que retornen”, aclaró Laventure a El Observador.

“Cuando pase todo esto, veremos si finalmente son residentes permanentes. Lo que sí se está dando es que tienen intenciones de pasar mucho más tiempo en Uruguay porque descubrieron que había posibilidades todo el año y no solo en el verano”, añadió.

El director de Turismo de la Intendencia de Maldonado explicó que han recibido muchas consultas de extranjeros propietarios con interés en volver a ingresar al país y que han mantenido reuniones con la Cámara Uruguaya de Turismo (Camtur) y operadores privados del departamento a los efectos de analizar la situación.

“Cuanto más ordenados y enfocados en un objetivo común estemos, eso va a ayudar y va a permitir que, a partir de Punta del Este y de la actividad turística del departamento, se genere mucho trabajo, que es lo que estamos necesitando Y también mucho ingreso de divisas a partir del reingreso de turistas extranjeros”, resaltó.

Aprontan las gateras

Marina Cantera, presidenta de la Camtur, dijo a El Observador que el sector recibe con “mucho optimismo” los anuncios del gobierno ya que significan un “mojón que se esperaba” luego de casi 17 meses de fronteras cerradas. De todas formas, Cantera también comentó que se manejan con mucha cautela. “Cuando abran las fronteras no nos vamos a llenar de turistas; no va a ser de un día para el otro y la recuperación no va venir en poco tiempo”.

Según Cantera, desde Camtur se está trabajando en tres puntos de cara a la reapertura de fronteras. Por un lado, con el foco puesto en las “medidas que las empresas necesitan para seguir adelante y plantearse en el escenario de una recuperación lenta”.

En segunda instancia, se apunta a los beneficios y al impulso que es necesario darle al sector. “Tenemos que trabajar en eso porque claramente todavía a los turistas les cuesta tomar la decisión de hacer turismo, no tanto en el cercano, pero sí en los mercados donde uno se tiene que mover un poquito más, ahí la decisión cuesta más”, expresó. En tercer lugar, Cantera sostuvo que es necesario trabajar en temas de conectividad procurando que los pasajes por las distintas fronteras sean más fluidos.

Andrés Castellano, presidente de la Asociación Turística de Colonia, sostuvo que el anuncio del gobierno sobre la reapertura de fronteras es “como volver a vivir”.

“Acá hay mucha gente con propiedades que no han podido cruzar desde el 13 de marzo del 2020 y tienen deseos de venir, eso dinamizaría la economía local. Es una muy buena noticia y me parece correcto que sea gradual”, dijo Castellano a El Observador. Desde la Asociación Turística de Colonia ya piensan en el retorno de los turistas extranjeros, principalmente argentinos.

Marcelo Umpiérrez

Punta del Diablo

“Los vamos a volver a buscar y seguramente los vamos a tener. Colonia es un gran destino turístico y estamos haciendo un trabajo para que la gente que nos visite entienda que no somos un destino de la tarde del barrio histórico sino que somos un destino de tres o cuatro días”, aseguró Castellano.

Sin embargo, aclaró que se seguirá apostando al turismo interno. El jueves la Asociación Turística local lanzó una promoción llamada “Colonia 10 litros más cerca”. Los turistas que pasen la noche en hoteles del departamento de Colonia podrán descontar el equivalente al precio de 10 litros de nafta en compras que realicen en diferentes comercios relacionados a la actividad turística instalados en las diversas localidades de ese departamento.

Esta promoción estará vigente hasta el 10 de setiembre de 2021. Podrán utilizarla visitantes que pernocten en hoteles adheridos del departamento de Colonia, y es válida para todos los canales de reserva y todos los medios de pago.

Propietarios: entre la esperanza y la desilusión

Para el relacionista público y productor de espectáculos Norberto Mariani, presidente de la Asociación de Propietarios Argentinos en Uruguay (APAU), los anuncios del gobierno uruguayo fueron “muy alentadores”. En ese sentido, Mariani, quien se encuentra en estos momentos residiendo en Miami, dijo a El Observador: “Si estuviera allá en septiembre, soy el primero que salgo”. El presidente de la APAU sostuvo que los propietarios argentinos, si bien han recibido con mucho optimismo la noticia de que podrán volver a ingresar a sus propiedades en Uruguay, se encuentran “muy decepcionados” con el trato que les dio el país durante la pandemia.

Marcelo Umpiérrez 30 mil argentinos son los propietarios argentinos en Maldonado, según datos de la Intendencia de ese departamento

Según Mariani, varios integrantes de la asociación le han expresado su disconformidad con la decisión del gobierno uruguayo de no flexibilizar en ingreso a extranjeros propietarios y con la no exoneración de las expensas de las propiedades. “Un propietario me dijo: ‘Estoy comprando en Miami porque estamos decepcionados con lo que nos hizo Uruguay. Yo voy a seguir yendo a la playa y a mi apartamento pero en Uruguay no pongo más un peso’”, relató Mariani.

Según la presidenta de la Camtur, hubo muchas consultas desde Argentina y “sería bueno brindar incentivos fiscales a los propietarios en esta primera etapa de reapertura además de manejar también la opción de realizar promociones con tarjetas de crédito”.

De cara a la reapertura general el 1º de noviembre, Cantera dijo que el presidente Lacalle Pou les planteó comenzar a pensar en la posibilidad de incentivar al turismo a través de las vacunas contra covid-19.