Se moderan los valores y se alargan las entradas del ganado gordo a los frigoríficos

El comienzo de la faena con destino a la Cuota 481 moderó los valores para el ganado gordo. También incidió el paro en los frigoríficos Canelones y Carrasco, que finalmente fue levantado a comienzos de esta semana, ambas plantas volvieron a faenar desde este jueves.

Hay cierta disparidad tanto en precios como en las entradas. El precio del novillo se ha moderado. Para cargas largas, de 20 días o más, todavía se logran precios de punta similares a la semana pasada de hasta US$ 4,45 por kilo en cuarta balanza para ganados especiales, de verde.

Pesa el invierno y es escasa disponibilidad forrajera, con verdeos que todavía no alcanzan su máximo potencial.

Concretar una carga más rápida implica ceder en precio, con cotizaciones en el eje de US$ 4,30 por kilo, dijo José Aicardi, director de MegaAgro.

Los ganados generales se ubican en US$ 4,10 por kilo.

La vaca va por un carril distinto, impulsada por China. Los precios se mantienen similares a la semana pasada, para los mejores lotes sobre US$ 4,20. La escalera es amplia dependiendo de la calidad, con un piso de US$ 4,05.

En el caso de la vaquillona, no se consigue volumen de calidad para abasto y se abre una brecha de 10 centavos entre la especial y la buena, con precios de punta entre US$ 4,25 y US$ 4,30 para los mejores lotes.

Para Aicardi, el novillo podría tener alguna baja y sobre fin de mes “va a empezar a acelerar de nuevo”, con las miradas puestas en los pronósticos climáticos. La última actualización del Centro de Predicciones Climáticas de Estados unidos publicada este jueves mostró una probabilidad de 70% de que se desarrolle un evento La Niña entre noviembre-enero.

Sigue menguada la oferta de ganados especiales. Algunas industrias optan por no dejar escapar los novillos ante un posible “agujero” en la oferta hacia adelante. Con una poszafra adelantada en valores, se apuró la salida de ganados más livianos y se podría demorar aún más la salida de lotes bien pesados y estirar la poszafra, consideró el operador.

EO

Exportación: demanda y precios firmes

La demanda internacional es sostenida y con valores destacados. El precio de exportación fue de US$ 4.710 la semana pasada, y se adentra en los US$ 4.000 en el acumulado anual, de acuerdo a los datos preliminares publicados por el Instituto Nacional de Carnes (INAC). Alcanzó un promedio de US$ 4.031 por tonelada en lo que va del 2021, 5% arriba de los US$ 3.828 en mismo periodo de 2020 y 9,5% superior a los US$ 3.681 de 2019.

La actividad industrial mantiene un buen ritmo. A pesar de haber caído por debajo de las 50.000 cabezas por primera vez en las últimas ocho semanas –afectada por el paro– la faena en la primera semana de agosto se mantuvo en un nivel históricamente alto para la época, 32% por encima de la misma semana del año 2020 y 29% más elevado que en 2019.

Juan Samuelle

La demanda de la industria sigue siendo muy importante.

En el mercado de reposición hay una mejora en los valores, pero también cautela a la hora de cerrar los negocios. La oferta en general es reducida. En el caso del ternero, una mayor demanda que oferta impulsa los valores y tracciona a toda la invernada hacia arriba, comentó el director de MegaAgro.

Mercado del ovino

Los lanares mantienen la firmeza y para el operador continuará así. En el cordero pesado las cotizaciones se ubican en US$ 4,30 a 4,35, el capón en el eje de US$ 4,15 y la oveja sobre US$ 4,05, con negocios fluidos y poca oferta.

La faena de ovinos en la primera semana de agosto casi que triplicó la del mismo periodo de 2020, con una participación mayor de corderos.

La demanda internacional es pujante, con un precio semanal de exportación de US$ 5.651 y de US$ 4.916 en el acumulado anual, 15% más que en 2020 y con perspectivas favorables hacia adelante.