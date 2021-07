Turismo de vacunas en Uruguay: ¿una posibilidad para el repunte del sector?

Desde hace ya varias semanas y por primera vez desde el 13 de marzo de 2020, la pandemia de coronavirus en Uruguay da señales de que su impacto a futuro ya no será el mismo y que el país, poco a poco, podrá volver a la normalidad.

Tras más de un año de pandemia y con varios meses muy complicados que hasta este domingo le costaron al país 5.931 fallecimientos, la enfermedad comienza a ceder ante el proceso de vacunación que se está llevando adelante, que tiene al 60% de los uruguayos inoculados con dos dosis y al 71% con una.

El país de a poco se va acercando al nivel verde en el índice de Harvard (menos de 1 contagio cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días).

Estos datos son clave para el sector turístico, que tiene grandes expectativas con la posible reapertura de las fronteras y el impacto positivo que esto generará en el rubro, uno de los más golpeados por la pandemia.

El subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio, dijo El Observador que si bien el presidente Luis Lacalle Pou ha manifestado que la reapertura podría producirse en primavera, “con un poco de optimismo podría hacerse el 1º de setiembre”.

“Creo que es una buena fecha para empezar con cierta gradualidad y para el mes de octubre poder tener una más amplia gama de posibilidades de ingreso, que incluye también la temporada de cruceros que es tradicional en Uruguay”, indicó.

¿Turismo de vacunas?

En este sentido, surgen distintas propuestas para movilizar el sector, entre las que destaca el turismo de vacunas ¿Qué es? Inocular a los extranjeros que lleguen al país con el stock de vacunas que quede disponible tras inocular a todos los uruguayos que lo hayan solicitado.

Monzeglio manifestó que el gobierno debe vacunar “hasta el último de los uruguayos que desee vacunarse” y posterior a eso, “cuando se empiece a tener capacidad ociosa de vacunación, encarar este tipo de instancias que son osadas y ambiciosas”.

Para el subsecretario de Turismo, una iniciativa de este tipo puede servirle al Uruguay de dos maneras. Por un lado, como “solidaridad con países de la región que no han podido vacunar al ritmo que Uruguay” y, por otro lado, como una “instancia comercial". "Podríamos pasar a ser de aquellos países que al vacunar generan una fuente de ingreso turística, que es altamente bienvenida”, resaltó.

Thomas Lohnes / AFP

Turismo de vacunas

La diputada colorada por el departamento de Colonia, Nibia Reisch, presentó al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, una propuesta que plantea permitir el ingreso a turistas extranjeros que estén inmunizados y a los que no, que puedan acceder a un servicio que incluya el plan de vacunación.

Reisch, decidió presentar la iniciativa tras un análisis junto a su equipo asesor en salud, integrado entre otros por Alfredo Solari, que fuera ministro de Salud Pública en el 1991 y entre 1995 y 1997. La diputada dijo a El Observador que es el momento “oportuno” viendo cómo ha sido la evolución de los casos de covid-19 en el país, los ingresos a CTI y los fallecimientos.

Según el proyecto, los turistas que lleguen al país inmunizados con ambas dosis de cualquier vacuna contra covid-19 aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) más 14 días, deberán hacerse un test de PCR a su ingreso y otro a los siete días. Podrán circular libremente desde un ingreso.

Para los que estén inoculados con vacunas no aprobadas por la OMS, como puede ser la Sputnik V, deberán realizarse, además del test de PCR al ingreso y a los siete días, un test de antígenos para determinar el nivel de inmunidad.

En el caso de los no inmunizados, Reisch explicó: “Se les realiza un PCR a su ingreso que tiene que ser negativo, ahí puede darse la primera dosis y se van a un salvoconducto directo a un hotel durante 7 días y se les hace un segundo PCR. Si ese test da negativo, tienen dos opciones: se quedan circulando en Uruguay o pueden irse. En ese caso, al volver a ingresar para recibir la segunda dosis, deberán cumplir con los mismos pasos: test PCR negativo a su ingreso, 7 días de cuarentena en un hotel, nuevo test PCR y posteriormente la segunda dosis”.

La diputada colorada apuntó que los siete días en el hotel serán costeados por los turistas mientras que el costo de la vacunación podría ser asumido por las empresas turísticas y hoteles. “Esto no tiene costo para el Estado y apunta a reactivar el sector turístico en forma segura para la población”, agregó.

A su vez, expresó que no se contempla la posibilidad de que extranjeros propietarios puedan realizar la cuarentena en sus casas. “Aunque sean propietarios, que hagan la cuarentena en el hotel, protocolos estrictos y todo los controles porque nos da la garantía de que de ahí no se van a mover porque es un compromiso de los hoteles también”, sostuvo.

La visión del sector

Andrés Castellano, presidente de la Asociación Turística de Colonia, valoró la posibilidad de promover el turismo de vacunas si el país dispone de las mismas. “Representa una oportunidad para nosotros. Por supuesto que la prioridad la tiene lo sanitario pero cumpliendo con eso, y habiendo vacunas de sobra, me parece que Uruguay tiene una oportunidad y el turismo necesita tener todos los mecanismos que sean posibles para su recuperación”, sostuvo en diálogo con El Observador.

Diego Battiste

Turismo de vacunas

Ignacio Sarmiento, gerente general de Enjoy Punta del Este, se manifestó en la misma línea y puso a disposición las instalaciones del hotel para llevar adelante procesos de vacunación.

“Tenemos infraestructura grande con parking, lugares cerrados y centros de convenciones. Nosotros nos ponemos a disposición al igual que nuestras instalaciones en tanto y en cuanto eso se quiera realizar”, dijo a El Observador.

Castellano también expresó que una de las posibilidades que se manejan es que los hoteles se hagan cargo del costo de las vacunas para sus clientes y se mostró de acuerdo. “Hace poco escuchaba a un alcalde de Miami que dijo que cómo no se iban a pagar US$ 6 por cada vacuna para turistas si cada uno de ellos ingresan a Estados Unidos unos US$ 2.400 promedio. En Uruguay, el turismo dejaba unos US$ 2 mil millones al año, siendo uno de los mayores motores de la economía”, apuntó.

Sarmiento expresó que Enjoy Punta del Este es el único ente privado en Maldonado que hoy realiza hisopados dentro de su infraestructura, a través de la empresa ATGen. “Tenemos ya la experiencia de haber estado meses hisopando por la parte de atrás del centro de convenciones”, agregó.

En ese sentido, el empresario sostuvo que su idea es, en principio, brindar infraestructura a modo de vacunatorio y si posteriormente se pudiera adquirir vacunas para sus clientes, hacerlo. “Si los privados tenemos la opción de comprar vacunas directamente, eso lo desconozco, pero si se abriera la posibilidad de hacerlo para clientes nuestros que han no han sido inoculados, por supuesto que lo haremos”, apuntó.

Monzeglio, por su parte, afirmó que ha recibido propuestas de todo tipo con el deseo de colaborar con los procesos de vacunación a extranjeros y que serán bienvenidas una vez que se termine de inocular a toda la población uruguaya que quiera hacerlo.

“Estamos abiertos a todos esos planteos con la salvedad de que acá tiene que vacunar el MPS con todas las garantías del caso. Es posible que eso pueda extenderse a actores privados con la debida preparación y con toda la seriedad que esto conlleva”, alertó.

Enjoy en proceso de reincorporar trabajadores con miras a la reapertura de fronteras

Hasta la última semana, el Enjoy Punta del Este tenía a 800 trabajadores en seguro de paro pero de a poco se están reincorporando.

Sarmiento explicó que en la última semana se reincorporó personal de ingeniería y mantenimiento y que en agosto lo hará el plantel completo de esa área. A su vez, áreas de limpieza y todo lo vinculado a slots también se reincorporarán en agosto.

“Estamos viendo un número importante de trabajadores para reincorporarse el mes que viene pensando en que, si en septiembre efectivamente se abren las fronteras, podremos tener la apertura completa de la infraestructura del hotel”, sostuvo y agregó: “Mi esperanza es que, con la reapertura total, el retorno al pleno empleo de la compañía sea relativamente rápido, no veo mayor inconveniente en ese sentido”.

Sin embargo, Sarmiento alertó que la recuperación de ingresos en el sector y particularmente de Enjoy Punta del Este, llevará más tiempo.

“Se está viendo en países con infraestructuras similares a la nuestra que la recuperación no es rápida sino que es muy lenta, en forma de U más que en V. Creo que recién para 2023 vamos a recuperar la normalidad respecto a la facturación”, pronosticó.