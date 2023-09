Arata y su regreso a Los Teros tras la fractura: “En el peor momento tuve la confianza de muchos”

Santiago Arata fue una de las historias centrales en la preparación de Los Teros para el Mundial de Rugby. Su fractura en el dedo de la mano izquierda, en el inicio de los entrenamientos, prendió todas las alarmas en el equipo uruguayo, pero con una recuperación paciente, terminó llegando a ser titular en el debut de Los Teros ante Francia, el jueves, con derrota 27-12 pero una actuación que sorprendió al mundo del rugby. En esta entrevista con El Observador habla sobre cómo vio el equipo, los errores a corregir, la polémica por el golpe que recibió y que para muchos debió ser roja para el francés Taofifenua. Y también de cómo hay que preparar el partido ante Italia, uno de los dos que Uruguay apunta a ganar para clasificar directo al Mundial 2027.

Volviste de la lesión encima contra Francia, pero hicieron un buen partido con cosas a corregir. ¿Qué balance te dejó?

Primero contento de volver, hacía tres meses que no jugaba. Una linda satisfacción de entrar a la cancha, lo que se unió a jugar contra el local, contra jugadores que tengo el placer de enfrentar todos los fines de semana. En ese sentido re contento. Después un sabor medio amarguito de cómo fue el final, o quizás algunas situaciones que eran más favorables para nosotros, que fueron muy a 50-50. El golpe que recibo, que tendría que haber sido roja. Hubiesen cambiado el partido. O el try de Tomy (Inciarte) en un momento clave, en el que Francia estaba quebrado. Pero la intención de juego estuvo, estuvo muy bueno el sistema que pusimos en cancha, que trabajamos en la semana, y que yo no había podido entrenar desde que me fui de Uruguay para operarme acá en Francia. Hubo cosas muy lindas. Muchos jugadores que agarraron confianza y se largaron. Una sensación linda de jugar con Tite (Etcheverry), con Balta (Amaya), esa conexión que quería y que no había podido tener. Este primer partido para mí era muy importante en ese sentido. y me sentí bien. Quedan cosas a mejorar, más viendo el próximo partido contra Italia, en el que habrá mucha presión, y habrá que sobrellevar eso individualmente y como equipo también. Pero se crearon cosas, fuimos sólidos en el canal 4, nos largamos a jugar. Quizás queda mejorar el line, el scrum, la actividad del forwards. Después del día libre, después de habernos comido un buen asadito, lo único que puedo decir es que estoy re contento.

¿Cómo te sentiste de la mano? Era la gran interrogante, se te vio bien en el juego.

Re bien, lo de la mano 10 puntos. Agradecer a todo el mundo, a mi club, a Gonza Rodríguez, el Gordo Espiga, a Santi Azambuja, Jorge Tabachnick. Me dieron tremenda mano y me tiraron para adelante para que llegara. Mis amigos, mi familia, mi esposa. Re contento porque desde el minuto 1, que tuve que armar las valijas para volverme un mes y dos semanas antes del Mundial, ninguno dudó. Cuando estaba en el peor momento, donde dudás y te empezás a replantear cosas, siempre mantuve la confianza de las personas que estuvieron al lado mío y me tiraron para adelante, así que en ese sentido estaba como un niño. Mismo el día después del partido la mano ya 100% recuperada.

AFP

Santiago Arata, medioscrum de Los Teros

¿Debió ser roja la jugada que Taofifenua te golpea en la cara?

Y… es sencillo, es el caso de Inglaterra con Curry, una vez que el hombro impacta la cara hay que verlo bien detalladamente, pero el no tiene intención de derribarme y me golpea arriba. El rugby es así, siempre te da una oportunidad. Nos hizo bien la amarilla, pero al final pensás y si me toca de nuevo quizás tendría que hacer un poquito más de bulla. Me embola decir eso porque no son los valores del rugby, pero es una lástima que el referee no haya tomado la decisión correcta. Pero son cosas de partido. Una roja quizás hubiese sido favorable para nosotros, pero al menos la amarilla nos dio un poco más de aire y nos dio confianza para meter el try. Dentro de todo salió bastante bien.

¿Cómo viste el juego de ataque? Los backs tuvieron pocas pelotas, pero por afuera mostraron que podían desnivelar a un equipo que aunque con cambios es un favorito a ganar la Copa del Mundo.

Lo ví bien. Dijimos que iban a haber espacios afuera, que ellos dos tenían tendencia de proteger al 10 que no tackleaba y se cerraban bastante, Mofeana, Artur Vincent, que no es es Gael Ficou, que tiene patas para correr la marca. El laburo se hizo, golpear fuerte en el centro de la cancha para después atacar con velocidad afuera. El try de Nico (Freitas), el quiebre de Balta, el otro try de Balta… lo que nos tackleamos sirvió, y hay que destacar el laburo que viene haciendo el staff de Uruguay hace tiempo. Hay que seguir con esta confianza para el partido contra Italia, que va a ser otro desafío totalmente diferente.

¿Por qué se complicó tanto el juego aéreo?

Era una virtud de Francia el juego con presión, las patadas, tienen varios buenos para el juego aéreo. Es un punto a corregir. Es 100% confianza, después hay que ajustar, quizás apoyar un

poco más a los saltadores. A mí me cobran un penal, después hubo otra que no fue try pero fue knock-on. Hay que balancear un poco y quizás darle más de apoyo a lo del fondo. Pero por suerte nos dimos cuenta ahora.

Si tenés que pensar dos o tres cosas para ajustar de cara a Italia, ¿cuáles son?

Recuperarse, lo más importante. Más allá de que el jueves fue una buena performance,tenemos cinco días, tenemos que cambiar el chip enseguida. Seguir metiendo énfasis en nuestro ataque, como venimos haciendo, que lastimamos bastante. Va a ser una batalla para los forwards, va a pasar por ahí. Mucho foco en ellos esta semana, más yo que me toca como 9. Vamos por el máximo objetivo así que hay que estar convencidos. Es lo que venimos a hacer, ¿no?

Se habló mucho en la previa de que Uruguay quiere tener oportunidad de jugar a este nivel. Vos estás acostumbrado pero tus compañeros mostraron que pueden hacerlo.

Hemos tenido la suerte con Manu (Leindekar) de estar a este nivel todos los fines de semana. Pero eso en el rugby no alcanza, tenemos que estar los 15 metidos. Más todavía, los 23 metidos, o los 33 diría, porque es nuestra fuerza, el grupo. Andrés (Vilaseca) lo dice todo el tiempo y lo vamos a preparar de esa manera. Tenemos que estar todos, los que juegan, los que no les toca, el staff, todis convencidos. Venimos a hacer historia y si nosotros no estamos convencidos nadie nos va a dar nada.