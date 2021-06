Los Teros no contarán con Arata, su mayor figura, para las eliminatorias: pidió no ser citado

Los Teros recibieron un golpe en su preparación para la Eliminatoria al Mundial rugby de Francia 2023, ya que para la primera fase sudamericana que se disputará en julio no contarán con su máxima figura, Santiago Arata, jugador de Castres del Top 14 francés, quien pidió no ser citado por motivos personales.

Tras varios días de conversaciones entre la URU y el jugador, no hubo acuerdo y el jugador presentó sobre fines de la semana pasada una carta donde oficializa su postura y pide no ser convocado en esta etapa, alegando razones personales. Aclaró que será solo por estos dos partidos, ya que quiere integrarse al inicio de la pretemporada de su club, Castres, el 11 de julio. También destacó que estará disponible para ser citado en caso de que Uruguay clasifique a la siguiente etapa, ante EEUU o Canadá en octubre.

Durante lunes y martes siguieron las charlas tratando se que revierta su postura, sin suerte.

La reglamentación de World Rugby, específicamente la regla 9, obliga a los clubes a ceder a los jugadores a sus selecciones durante los períodos de ventanas internacionales, tal como es la de julio, con equipos jugando alrededor de todo el planeta en todos los niveles. Sin embargo, en este caso fue Arata el que en última instancia solicitó no jugar.

De hecho, ante la primera comunicación entre el jugador y la URU sobre el inicio de la pretemporada de Castres el 11 de julio y la intención del club de contar con él, la URU y Sudamérica Rugby hicieron una gestión ante el presidente y vice de World Rugby, Bill Beaumont y Bernard Laporte, y ante la Federación Francesa, y se logró que Castres aclarara expresamente a través de un mail que Arata quedaba liberado para jugar con su selección entre el 25 de junio y el 26 de julio, y que se integrara luego. Sin embargo, la negativa del jugador se mantuvo, y alegó el cansancio físico y mental de la temporada europea, además de temas personales.

Las puertas no están cerradas del todo, ya que para el primer partido de eliminatorias faltan tres semanas, pero a esta altura desde la URU no hay mucha esperanza de llegar a un acuerdo, y hay molestia por la situación. Hasta ahora la incertidumbre sobre la situación de Arata era la principal razón por la cual no se anunciara públicamente la lista larga de inicio de los entrenamientos. Solo se hizo con los jugadores del medio local, a pesar que el resto de los jugadores del exterior ya se han ido integrando a los entrenamientos.

Según supo El Observador, la intención es mantener a Arata en la lista, y que sea el jugador quien se baje expresamente si así lo desea. “A la selección no se renuncia”, dijo una fuente de la URU, que expresó que ese es el concepto con el que se maneja la Unión para todos los casos, aunque siempre está abierta la posibilidad de atender motivos personales justificados que a un jugador lo lleven a pedir no ser citado en un momento puntual. “En este caso esos supuestos no se cumplen”, agregó la fuente.

Es una realidad que ha golpeado a muchos países del Tier2 (segundo escalón) en los últimos años: jugadores que acceden a algunos de los principales equipos del mundo pero que, ante el temor de perder su lugar, deciden no integrarse a la selección, algo que no ocurre con los que integran seleccionados de las potencias. Cuánto influyen los clubes depende del caso particular, pero en ningún caso suele haber muchas pruebas, y en este caso las pruebas concretas fueron en sentido contrario, más allá de posibles conversaciones informales que no van más allá del plano de la especulación. A su vez, las Uniones no tienen un No oficial del club, por lo que no tienen muchas herramientas para reclamar el cumplimiento de la regla 9. La diferencia es que en este caso hubo una gestión expresa de la URU que logró resultados.

La única opción para la URU sería forzar la situación hasta reclamar la inhabilitación del jugador si éste renuncia, un extremo muy lejano si se pretende contar con él en futuras instancias. De todos modos, desde la URU no quisieron adelantar a Referí cuáles serán los próximos movimientos.

Arata viene de hacer una excelente primera temporada en Castres. En su primer año en Europa (antes militó en Houston Sabercats de EEUU seis meses antes del Mundial de Japón 2019, y en Peñarol en la trunca primera temporada de la Superliga Americana 2020) el uruguayo peleó el puesto con el francés Rory Kockott, exjugador de selección francesa de 35 años. Castres acaba de renovar por un año a Kockott y por tres a Arata, una muestra de que quiere que sea su medioscrum del futuro. Tras terminar la temporada se vino de vacaciones a Uruguay.

Se trata de una de la joyas que el sistema de selecciones trabaja desde que era juvenil, y fue parte de Los Teritos, la selección de seven y la mayor. De hecho, el tema recrudece un problema del sistema: la posibilidad de que formar jugadores que terminen llegando al máximo nivel se vuelva un boomerang que impida contar con ellos en su mejor momento.

Una situación similar, con el mismo club, le había ocurrido a Uruguay en varias ocasiones con Rodrigo Capó Ortega, el rugbista uruguayo más destacado de la historia, que estuvo en varios periodos fuera de Los Teros, algunas por pedido del club y otras por decisión personal. Su última participación fue en el repechaje para el Mundial 2019 ante Canadá, cuando fue parte del equipo que logró la clasificación. Tras lograrla, renunció definitivamente al seleccionado y no fue parte de la copa del Mundial. La diferencia con Arata es el rol que el actual medioscrum ha jugado en el sistema de alto rendimiento uruguayo, además de los años de recorrido en Europa y la espalda que da eso a la hora de tomar decisiones.

Sin Arata, la primera opción como medioscrum para este torneo es de todos modos de nivel internacional: Agustín Ormaechea, quien milita en Niza (Nationale francés, tercera división), donde tuvo una excelente temporada, como mejor equipo de la temporada regular, aunque luego perdió en los playoffs la chance de ascender a segunda. El exjugador de Carrasco Polo se integrarán esta semana a los trabajos.

El resto de los jugadores profesionales sí serán parte de Los Teros para el triangular que significa la primera etapa del camino clasificatorio que se disputará en el Estadio Charrúa. De Francia vinieron el segunda línea Manuel Leindekar (Oyonnax, segunda división), el hooker Germán Kessler (Provence, segunda), el apertura Felipe Berchesi (Dax, tercera), el pilar Mateo Sanguinetti (Massy, tercera), el tercera línea Franco Lamanna (Mogliano, Top10 de Italia) y los cinco que militan en la Major League Rugby de EEUU: el segunda/tercera Diego Magno (Houston Sabercats), el segunda línea Ignacio Dotti (New Orleans Gold) y los de Toronto Arrows: el wing/fullback Gastón Mieres, el wing Leandro Leivas y el octavo Manuel Diana. Todos ellos ya se encuentran en Uruguay o en viaje, y tras terminar la cuarentena al arribo se están sumando a los entrenamientos.

La actividad para Uruguay comenzará el 18 de julio cuando enfrenten a al ganador de Chile-Colombia, que se enfrentarán este sábado de Chile, mientras que el 25 se enfrentarán a Brasil, que el sábado clasificó a esta instancia al ganarle a Paraguay 29-0. El 11 de julio se enfrentarán Chile y Brasil.

Este domingo los dirigidos por Esteban Meneses volverán a las canchas, ya que jugarán un amistoso ante Argentina XV, segundo seleccionado argentino.