Araujo habló de sus días difíciles en Barcelona, cuando llegó en 2018, y se iba frustrado a su casa

Ronald Araujo fue entrevistado por el canal del club Barcelona y contó sobre las dificultades que tuvo al principio para adaptarse al estilo de juego del equipo azulgrana. Una parte de la entrevista fue presentada en Twitter con el título: "Araujo, un ejemplo de superación".

El zaguero que llegó a España en 2018 después de haber jugado en Rentistas y Boston River, expresó: "Barcelona tiene una filosofía muy diferente a todo el mundo y a los otros equipos españoles", y le costó entenderla.

EFE / Toni Albir

Araujo contó sobre sus inicios en el club español

"Cuando llegué la pelota se me iba muy rápido" dijo, por tanto cuando intentaba controlarla se le escapaba y por eso "me iba frustrado para casa", admitió.

Muchas veces pensó: "No puedo estar acá y no controlar, o no puedo jugar", pero luego "con trabajo, con entrega, en el día a día, fui aprendiendo y dije acá puedo jugar, estoy en el Barza y sé que puedo jugar, tengo la bendición de estar en este club y por eso trabajé bastante y gracias a dios está dando frutos", manifestó.

🤲 Araujo, un ejemplo de superación. El central uruguayo repasa su trayectoria como azulgrana. pic.twitter.com/xTxj78TtdV — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 5, 2022

El contrato de Araujo con Barcelona vence en junio de 2023 y desde hace varios meses están negociando la renovación. Esta semana es clave según informan en España.