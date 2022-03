Ronald Araujo, el polifuncional de Diego Alonso que se transformó en el nuevo Martín Cáceres

¿Sabe cuántos partidos ha jugado Ronald Araujo en la selección uruguaya? Parece que lleva decenas, pero con el triunfo del pasado jueves ante Perú por 1-0 en el que se consiguió la clasificación a la Copa del Mundo de Catar 2022, recién alcanzó su encuentro número 8 con la celeste.

Los primeros cinco de ellos, bajo el mando del Maestro Óscar Tabárez, en tanto que los últimos tres, ya con Diego Alonso como técnico.

Araujo, sin tilde, como él mismo se encargó de explicar en una conferencia de prensa que brindó en España defendiendo a Barcelona, sigue jugando con una camiseta celeste con tilde, pero ese es solo un detalle.

Lo importante es lo que muestra en la cancha, para qué está capacitado y si podrá tener techo en alguna ocasión.

EFE

Araujo celebra junto a Brian Rodríguez y a Nicolás Acevedo su gol a los colombianos en el Mundial sub 20 de Polonia en 2019

Jugó el Mundial sub 20 de 2019 en Polonia dirigido por Gustavo Ferreyra e ingresó en tres partidos que jugó la celeste, le convirtió un gol a Ecuador por los octavos de final. Su nombre aparecía de a poco.

El Maestro lo hizo debutar con la celeste en uno de los peores rendimientos que mostró Uruguay en estas Eliminatorias. Fue en la altura de Quito ante Ecuador cuando se perdió 4-2, pero porque los rivales marraron una cantidad importante de goles. Podría haber sido una goleada histórica.

En esa oportunidad, Araújo jugó como zaguero central por derecha, su puesto habitual en Barcelona, mientras que en el lateral derecho apareció un jugador que cumple sus mismas características y que ya es un histórico del plantel uruguayo: Martín Cáceres.

AFP

Ronald Araujo jugando como lateral derecho contra Paraguay en Asunción en el debut de Diego Alonso como DT de la selección uruguaya

En su segundo juego con Uruguay, en el 4-2 ante Bolivia en el Estadio Campeón del Siglo, ingresó desde el banco para suplantar a Diego Godín, y ya jugó como zaguero por izquierda. Días después, en el único partido que se perdió el capitán celeste en estas Eliminatorias, en el 1-0 sobre Ecuador, volvió a hacerlo de central por izquierda.

También se ha habituado a jugar en línea de tres como stopper. Así lo utilizó el Maestro en la derrota contra Argentina por 3-0 en el Monumental y terminó jugando como lateral derecho, hasta que se lesionó y debió salir.

Esa versatilidad que tiene para jugar en cualquier puesto de la zaga -en Barcelona disputó algunos minutos en el lateral izquierdo y lo hizo muy bien- es fundamental para cualquier técnico.

Ni bien arribó Diego Alonso a la celeste, lo colocó como lateral derecho y allí jugó sus tres encuentros con él. Es más: en el superclásico de la semana pasada contra Real Madrid, su técnico, el histórico Xavi Hernández lo colocó en esa posición y no solo rindió, sino que convirtió un golazo de cabeza.

EFE/Juanjo Martín

Ronald celebra su golazo del pasado fin de semana ante Real Madrid defendiendo a Barcelona en el Superclásico español

Para un técnico, un jugador de estas características es como conseguir agua en el desierto.

Ronald Araujo es el Martín Cáceres de los inicios del Maestro Tabárez.

No quería jugar de zaguero

Acaba de cumplir los 23 años y cuando llegó desde Rivera, con 16 debutó en la Primera división de Rentistas, dirigido por Sergio Cabrera en un partido de la B en que le ganaron 1-0 a Tacuarembó.

“Lo puse de volante central que era su puesto original -recuerda Cabrera para Referí-. Álvaro Denis, coordinador de las inferiores del club, me dijo que había un chico en la Quinta división que le gustaría que yo viera. Lo vi y le pedí que lo subieran a la Cuarta para que jugara con mayores que él y que tuviera más roce. Enseguida lo ascendí al plantel de Primera y luego de aquel debut como volante y de algunos partidos, lo empecé a poner de zaguero y me decía que no le gustaba”.

Sergio Cabrera lo hizo debutar en Primera división cuando dirigía a Rentistas en la B

Sergio Cabrera es el padre de Leandro “Lele” Cabrera, quien también está en este plantel celeste que clasificó a la Copa del Mundo de Catar 2022.

“El otro día fui a ver a mi hijo (el Lele Cabrera), y me volví a ver con Ronald. Me regaló la camiseta de Barcelona y me recordó: ’¡Pensar que no me gustaba jugar de zaguero cuando vos me ponías!’”, comentó Sergio.

En una oportunidad que Cabrera viajó a España por un tema de Leandro, habló con Ramón Planes, entonces director deportivo de Getafe, donde jugaba Lele. En una charla casual, Planes le preguntó por Ronald Araújo, quien, con 17 años había pasado como transferencia récord de la B a la A, a Boston River, luego de que su ficha la compraran unos empresarios en US$ 500.000.

afp

Ronald Araujo defendiendo a Boston River por la Copa Sudamericana de 2018 ante Jaguares de Córdoba de Colombia

“A los 15 días de esa charla en la que le comenté que estaba creciendo, jugaba en Boston River, pero le faltaba aún, Planes se fue como adjunto del secretario técnico de Barcelona -que entonces era Eric Abidal- y se lo llevó”, recuerda Sergio Cabrera.

Con Rentistas una tarde en el Estadio Obdulio Varela, le hizo tres goles a Villa Española para ganarle 3-2.

“De zaguero era un animal, un fenómeno, más allá de que a él no le gustaba jugar allí”, dice Cabrera.

@Uruguay

Un muy joven Ronald Araujo cuando defendía a la selección sub 20

Al igual que sus padres, Ronald practica la religión evangélica desde hace años.

Ahora son otros tiempos y si bien hizo toda la escalera en Barcelona, percibe un sueldo muy alejado a lo que cobran otros compañeros de su misma edad. Por eso está luchando para que el club catalán suba su salario, y ya le dijo que no a dos propuestas, una de ellas, de 3 millones de euros anuales.

Cuando ganó la Copa del Rey con Barcelona en abril de 2021, se tomo una foto con Lionel Messi

No obstante, este sábado el presidente Joan Laporta sostuvo que hubo un cambio en las negociaciones con Araujo y que ahora “van por buen camino”.

Es que se trata de un jugador que es prioridad para el técnico Xavi Hernández, quien algo de fútbol sabe.

En enero, Xavi sostuvo que el uruguayo “es un defensa extraordinario y con un carácter ganador y positivo”.

EFE

Xavi Hernández, el técnico de Barcelona, le da indicaciones a Ronald Araujo

Araujo tiene contrato hasta fin del año que viene, pero ya tiene propuestas de clubes importantes de Inglaterra.

Tiene excelente juego aéreo en ambas áreas, es un futbolista veloz -algo fundamental para su puesto y que no abunda no solo en el fútbol uruguayo, sino tampoco en la selección-, y ahora, como lateral, también le suma proyección ofensiva.

De esa manera, con solo 23 años a cuestas, Ronald Araujo se ha transformado en un futbolista completo, al cual le falta crecer más aún, pero que de seguir así, no tiene techo.