Barcelona: semana clave para la renovación de Araujo, su primer gran contrato y la comparación con Puyol

El FC Barcelona tendrá esta semana la “semana Araujo”, según informan en España, para avanzar en la renovación y mejora del contrato de Ronald Araujo, el zaguero uruguayo que es prioridad para Xavi, el entrenador de los blaugrana.

Será una semana decisiva para la extensión del contrato que termina en junio de 2023 y los integrantes de la empresa Excellence Sports, que representa al riverense, ya llegaron a la ciudad condal.

Entre los empresarios están Edoardo Crnjar, quien llevó a Araujo junto a Edmundo Kabchi, el empresario venezolano que es propietario de la SAD de Boston River, desde donde llegó el zaguero a FC Barcelona, y Flavio Perchman, también representante del futbolista y uno de los responsables de la SAD de Rentistas, el club al que el riverense llegó desde su departamento antes de pasar al sastre.

Entre el club y los representantes se busca una renovación que no es sencilla, indicó As, porque el uruguayo sólo cobra 900.000 euros por temporada, una cantidad muy baja comparada con otros zagueros del club como los franceses Umtiti y Lenglet, quienes prácticamente no tienen minutos en el actual equipo catalán.

Diego Battiste

Flavio Perchman, el representante que acompañó a Araújo desde sus comienzos en el fútbol

La diferencia es que Araujo llegó al primer equipo blaugrana desde el filial, lo que hizo que tuviera un contrato bajo a diferencia de otros jugadores que fueron fichados a clubes.

Por eso, con 23 años recién cumplidos, clasificado a su primer Mundial y con un valor de mercado de 40 millones de euros según la web especializada Transfermarkt, el uruguayo se prepara para firmar el primer gran contrato de su carrera.

El futbolista dijo que es “optimista” para que haya un acuerdo, mientras que sus representantes quieren que se lo valore.

EFE

Araujo y Xavi

Por su parte, Xavi ya manifestó la importancia del jugador. "El Barça no puede permitirse que se vaya", declaró.

As también destaca que los hinchas de Barcelona también lo quieren porque es “un futbolista en el que la afición se ve representada después de años de distanciamiento del socio con la plantilla”.

“El charrúa es una buena correa transmisora por los valores que transmite y que, en parte, recuerdan, salvando las distancias, a Carles Puyol. Araujo no es de La Masia, pero sí representa la raza y dejárselo todo por la camiseta. Como a Puyol, a Araújo le acusan de no saber sacar el balón. Al de La Pobla de Segur no le hizo falta para tener una carrera inolvidable”, agregan.

EFE / Alejandro García

Araujo en FC Barcelona

Pese a todo eso que parece ser favorable a un acuerdo, el club será el que defina una negociación que no será fácil, porque quieren mantener a Araujo en su plantel pero no quieren romper las franjas salariales que fijaron.

Para eso le propondrán un contrato de larga duración, ascendente y con mucha importancia en los bonus y variables.

Esa propuesta, agrega As, no es del agrado total de los representantes del jugador, por lo que ambas partes deberán buscar un punto medio.

La negociación tiene fecha límite y si a final de la temporada no hay acuerdo, Barcelona lo pondrá a la venta para que no se vaya libre a la siguiente temporada.