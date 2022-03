Barcelona vuelve a incluir a Araujo como jugador formado en su cantera

Barcelona publicó este viernes en su cuenta oficial de Twitter el mensaje "Un equipo #MadeInLaMasia" y una foto en la que aparece el presidente del club Joan Laporta y varios jugadores, supuestamente formados en La Masia, la cantera azulgrana.

Entre ellos, Ronald Araujo, el jugador uruguayo que nació en Rivera en 1999 (hace 23 años), comenzó a jugar al fútbol en Huracán de aquel departamento, fue fichado por Rentistas de Montevideo en 2015, donde debutó en Primera división y en julio de 2017 pasó a Boston River.

Araujo en su etapa de Boston River, junto a Tabaré Viudez de Nacional

En agosto de 2018, con 19 años, fue transferido a Barcelona.

El 7 de marzo pasado, cuando Araujo cumplió 23 años, Barcelona lo saludó en sus redes sociales y escribió "Made in La Masia", situación que no dejó pasar Rentistas en Twitter: también saludó al zaguero de la selección y escribió "Made in Rentistas".

En la fotografía de Barcelona también aparecen Ferran Jutglà, formado en la cantera de Espanyol y que llegó el año pasado a los azulgranas, y el marroquí Abde Ezzalzouli, quien hizo las formativas en Elche antes de ser traspasado a Barcelona en la actual temporada.