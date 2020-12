Archivan investigación sobre uso de tarjetas corporativas en INAC

El fiscal de Delitos Económicos Enrique Rodríguez archivó este jueves la investigación que había iniciado en febrero ante una denuncia sobre presuntas irregularidades en el uso de las tarjetas corporativas por parte de los anteriores integrantes del directorio del Instituto Nacional de Carne (INAC).

De acuerdo a su dictamen, publicado en la página web de la fiscalía, Rodríguez entendió que los gastos realizados no implicaron una "desviación en la conducta de los presuntos funcionarios denunciados" porque al momento de ejecutarse no había un reglamento que enmarcara la utilización de los plástico.

"Al momento de realizar ciertos gastos no existía protocolo que regulara los mismos, no siendo posible la aplicación retroactiva de la normativa", estableció el fiscal, y agregó que los gastos fueron "reembolsados" al instituto. "Por otra parte para ciertos gastos se aplicó el Reglamento de viáticos vigente al momento del gasto”, agregó el fiscal, y concluyó que, por lo tanto, "no se verifica en la especie una desviación o irregularidad en la conducta de los investigados, pasible de ser sancionada penalmente".

Según surge de un pedido de acceso a la información pública en poder de El Observador y que incluye el detalle de los estados de cuenta de las tarjetas corporativas, hay una serie de gastos realizados entre junio de 2005 y marzo de 2019 que de todas formas no coincidían con los criterios establecidos por el protocolo del organismo. Si bien el protocolo recién se elaboró en agosto de 2017, como apuntó la fiscalía, su expresidente Federico Stanham informó al responder el pedido de acceso que "las pautas y criterios de uso han sido utilizados históricamente por la institución".

Los únicos dos jerarcas de INAC que pueden hacer uso de las tarjetas corporativas emitidas por el BROU son el presidente y vicepresidente del organismo, por lo que los gastos efectuados hasta febrero de 2015 correspondieron al entonces presidente Luis Fratti, mientras que de 2015 en adelante fueron realizados por Stanham, en tanto los del vicepresidente siempre correspondieron a Fernando Pérez Abella.

El Protocolo de Uso de las tarjetas corporativas institucionales del INAC establece que se utilizarán "para realizar gastos inherentes a misiones encomendadas por el instituto o para gastos recurrentes o puntuales en los que el proveedor acepta únicamente este medio de pago (licencias de software, compra de libros)".

Para tomar la decisión, Rodríguez se basó en un informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), que el funcionario destacó de un nivel de "excelencia" por lo "minucioso, detallado y completo" que fue.

Los gastos

Entre otros gastos, el estado de cuentas del expresidente Fratti figura que compró cuatro cámaras de fotos en free shops, la primera en octubre de 2005 por US$ 327,54 que se reseña como “cámara de fotos para inventario”, la segunda en diciembre de 2006 a un precio de US$ 368,10, y cinco días después pagó otra a un valor US$ 278,10 –aparecen registradas como “cámara digital para inventario (prensa)” y “cámara para inventario (M. Externo)”–. En marzo de 2010 Fratti volvió a comprar otra cámara ”para prensa” por valor US$ 370,50 en Duty Free shop Uruguay.

Uno de los gastos sobre los que la Jutep consideró necesario solicitar ampliación de información fue una cena en Shangai por US$ 5.128,92 más US$ 153,87 de agosto de 2010 pagada por Fratti, cuando había recibido viáticos por US$ 2.250 por concepto Resto Shangai 2010.

El 30 de octubre de 2016, cuando el presidente era Stanham, figura el pagó del alojamiento en el hotel Madeleine a nueve personas en París en tres pagos que totalizaron US$ 21.590,48. En el rubro viáticos figura que el presidente de INAC recibió US$ 7.791,70 por el viaje a Bélgica, Francia y China realizado ese mes.

Y en enero de 2017 se pagaron con la tarjeta US$ 13.814,66 de un hotel Hyatt en Moscu, sin especificar de cuántos funcionarios se trata. Entre los viáticos figura que el organismo le dio US$ 5.706,89 para participar de la Prodexpo en Rusia y de un viaje oficial a Alemania.

En cuanto a los gastos realizados por el ex vicepresidente de INAC, Pérez Abella, figuraba un gasto de US$ 16.609,32 en una degustación en Feria Anuga en Guerzenich (Alemania) en noviembre de 2007. Para ese viaje figura que el jerarca recibió viáticos por US$ 2.750 y una devolución de US$ 2.

Asimismo figuran gastos para terceras personas como uno de 2012 que se pagó en sala VIP del Aeropuerto de París para la entonces gerente de Marketing de INAC, Silvana Bonsignore (US$ 47,89) y atención médica por US$ 210,24 para la misma funcionaria. Para ese viaje el entonces vicepresidente recibió viáticos por US$ 6.333 y no reintegró nada. En el mismo viaje pagó con la tarjeta US$ 22.140,60 en el alojamiento de una delegación de siete personas en el Sial Paris 2012, ese viaje incluyó más de US$ 1.500 en traslados, más US$ 1.742,18 en alojamiento para periodistas de canal 5.

En el estado de cuentas correspondiente al ex vicepresidente figuran pagos del servicio de cable o compras de supermercado, nafta o estacionamiento. Concretamente figura un gasto en el Geant pagado en 12 cuotas por $ 41.067. Si bien se aclara que son gastos personales reintegrados, desde la Jutep se cuestiona que se realicen con la tarjeta.