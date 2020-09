Argimón sobre dichos de Mujica: "Los dinosaurios no entienden las señales de este tiempo"

La vicepresidenta Beatriz Argimón cuestionó en su podcast semanal La otra agenda los dichos del expresidente José Mujica sobre la candidata a la Intendencia de Montevideo por la denominada coalición multicolor, Laura Raffo.

"Hay momentos de las campañas electorales en las que una vez sí y otra también aparecen alusiones a cómo hablamos y cómo vestimos las mujeres que participamos de las campañas. Generalmente son resabios machistas que al no tener argumentos sólidos buscan denostar a las mujeres en la competencia", dijo Argimón.

La vicepresidenta también destacó la respuesta de Raffo y dijo que en Uruguay todavía es necesario decir "no se lo permito" a quienes "cual dinosaurios no entienden las señales de estos tiempos".

Raffo salió al cruce de Mujica en una conferencia de prensa al día siguiente de las declaraciones del expresidente. "No se lo permito. No le permito decirme groserías ni faltarme el respeto. No le permito estigmatizarme por ser mujer, por usar tacos o championes. Me visto como quiero, cuando quiero y voy a donde quiero. No le permito decir ´Montevideo olvidado las pelotas´. No se lo permito yo ni se lo permiten todas las personas que se acercan a pedirnos ayuda porque viven en una casa sin techo, sin calles, sin veredas y rodeados de basura”, señaló la economista.

Durante un acto del Frente Amplio el sábado, el líder del MPP cuestionó a Raffo. "Se acuerdan de caminar por los barrios pobres y se asuntan porque hay ratas como gatos. En cada ciudad del mundo por lo menos hay cinco ratas por habitante. Los que nunca anduvieron por las cloacas no tienen idea lo que pasa ahí abajo, y es probable que desaparezcan los mamíferos de dos patas y las ratas queden", dijo Mujica.

El senador dijo que "se acuerdan" de ir a los barrios pobres "en momentos electorales". "Se ponen championes para ir, no van con el taquito", ironizó. Además, respondió a la existencia de un "Montevideo olvidado" al que Raffo hizo referencia durante su campaña. "¡Las pelotas el Montevideo olvidado! ¿Qué olvidado? Para mí es una llaga permanente. Es una interpelación a la conciencia pública", apuntó.

Argimón respondió con críticas a las "formas machistas de liderazgo". "No es la primera vez que el expresidente Mujica nos ningunea". "Estas formas machistas de liderazgo están presentes en distintos partidos políticos. Muchas veces vemos a seguidores o seguidoras frente a manifestaciones de este tipo parece causarles gracia o las aplauden. Son resabio de una sociedad que no debemos permitirnos en tanto país de alta adhesión democrática y que debe velar siempre por la calidad de la misma", dijo.