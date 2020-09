Entre "el taquito" y "la grieta", el cruce entre Mujica y Raffo levantó el tono del final de la campaña

"Ahora que están en campaña electoral se acuerdan y van a caminar a los barrios pobres. Y se asustan porque hay ratas como gatos. ¡En cada ciudad del mundo por lo menos hay cinco ratas por habitante! Si una ciudad tiene un millón (de personas), calcule que no baja de cinco millones (de ratas). Los que nunca anduvieron por las cloacas no tienen ni idea de lo que está pasando ahí abajo. Pero se acuerdan en momentos electorales. Porque se ponen championes para ir, no van con el taquito 'cafisio'", dijo el expresidente José Mujica este sábado durante el acto de cierre de campaña del Espacio 609.