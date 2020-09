Raffo: "Estoy cansada de las groserías de Mujica"

La candidata a la intendencia de Montevideo por la coalición multicolor Laura Raffo se refirió este domingo a los dichos del ex presidente José Mujica el sábado durante un acto de campaña.

”Ayer Mujica se subió a un estrado y micrófono en mano comenzó a burlarse y a decir groserías aludiendo a mi persona y a nuestra campaña rumbo a la intendencia. Yo quiero responderle. No se lo permito. No le permito decirme groserías ni faltarme el respeto. No le permito estigmatizarme por ser mujer, por usar tacos o championes. Me visto como quiero, cuando quiero y voy a donde quiero. No le permito decir ´Montevideo olvidado las pelotas´. No se lo permito yo ni se lo permiten todas las personas que se acercan a pedirnos ayuda porque viven en una casa sin techo, sin calles, sin veredas y rodeados de basura”, dijo Raffo.

“No le permito sembrar la división y el odio. Mujica desprecia a quien piensa diferente y entonces es el que más discrimina, el que menos integra. Mujica utiliza la pobreza en vez de buscar herramientas que saquen a niños, mujeres y a hombres de ese lugar. Mujica no cree en el trabajo duro como fuente de superación”, añadió la candidata en conferencia de prensa.

Raffo señaló que el ex presidente “desprecia la buena administración” y “a los profesionales". “Entonces cree y promueve que todo se ata con alambre”, afirmó la candidata.

“La verdad que estamos cansados de sus groserías y de la grieta que promueve. (…) No se lo permito porque no solo me faltó el respeto a mi, sino a todos los uruguayos que pensamos distinto que usted”, finalizó.