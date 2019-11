Asamblea de socios de Nacional analizará la gestión y los números de la directiva

Este viernes se realiza en el Polideportivo del Gran Parque Central la asamblea general ordinaria de Nacional en la que será considerada Memoria y Balance del año comprendido entre el 1° de noviembre de 2018 al 31 de octubre de 2019.

Es el primer análisis de la gestión de José Decurnex, quien ganó las elecciones el pasado 8 de diciembre y asumió como presidente el día 11. De acuerdo a lo que se informó a Referí, el club ajustó los números, bajó el presupuesto y pondrá a consideración de los socios el primer balance.

En 2018, por segundo año consecutivo los socios de Nacional aprobaron el Balance pero no la Memoria del club, es decir la gestión de la comisión directiva que entonces presidía José Luis Rodríguez. Ambas votaciones fueron por amplia mayoría de los casi 300 asociados que concurrieron. Esa vez el pasivo del club trepó a US$ 25.336.000 y el ejercicio arrojó una pérdida de US$ 5.600.000.

Este viernes el primer llamado será a la hora 18:30 y el segundo una hora más tarde, con el siguiente orden del día: 1. Aprobación de Acta Anterior; 2. Memoria y Balance: Ejercicio 01/11/2018-31/10/2019; 3. Designación Comisión de Estatutos (Art. 52); 4.Designación de tres asociados para que conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario General, suscriban el acta respectiva (Art. 33).

Temas candentes

Además de los puntos del orden del día, hay socios que intentarán debatir sobre otros temas de actualidad de la institución en el último año, informaron a Referí.

Por ejemplo, el rechazo por parte de la directiva a la Asamblea Extraordinaria solicitada por un grupo de socios que juntó firmas con la finalidad de expulsar de los padrones sociales del club al expresidente José Luis Rodríguez y a realizar una auditoría externa a la gestión anterior.

También se pretende pedir que se levante la sanción a los tres asociados (integrantes de la agrupación Guardianes de Nacional, luego disuelta) que en abril pasado concurrieron a la sede de la AUF a protestar contra los arbitrajes y Darío Ubriaco, que derivó en la suspensión del fútbol durante un fin de semana.

Siete meses después fue el propio club que pidió la remoción de la cúpula arbitral de la AUF (incluido Ubriaco) y luego le retiró la confianza al Ejecutivo que preside Ignacio Alonso, molesto con el desempeño de los jueces.

Por la experiencia que tienen en el club sobre estas instancias, será importante el resultado del partido ante Rampla de este jueves a la hora 20.30 porque marcará el ánimo con que concurran los asociados.