El negocio redondo de Nacional en 2019: clásicos le dejaron US$ 400.000; a Peñarol, US$ 20.000

Los clásicos de la temporada 2019, en los que uno de los dos fue local y organizó el espectáculo, serán recordados por la abultada recaudación que le quedó a Nacional con relación a los pocos ingresos que recibieron los aurinegros.

Al pasar raya a los tres partidos en los que la recaudación fue para uno de los clubes, Nacional embolsó US$ 403.000 como organizador del encuentro del Intermedio y el Clausura, y Peñarol US$ 20.000 por el Apertura.

Los números del clásico del Clausura

El partido del 17 de noviembre en el Estadio Centenario, por el Clausura, dejó a Nacional ingresos por un valor de US$ 253.000, según el resumen de recaudación y gastos al que accedió Referí este martes.

El último Nacional-Peñarol dejó $ 14.429.500 por la venta de 43.604 entradas (unos US$ 383.000 con cotización que hizo la AUF a $ 37,67).

A Nacional le quedaron en sus arcas $ 9.530.653 (US$ 253.000).

¿Cuáles fueron los gastos que tuvo Nacional como organizador del espectáculo? Por personal de recaudación US$ 11.600 más US$ 9.300 por el BPS de dichos funcionarios; por servicios policiales US$ 23.100; por seguridad privada US$ 3.052 y por la comisión de Tickantel US$ 27.700, entre otros ítems.

El arrendamiento del estadio a CAFO costó US$ 23.000.

Además, a la Asociación Uruguaya de Fútbol le quedaron US$ 13.800 por el porcentaje fijo que le corresponde.

Buen negocio para Nacional en las tribunas del Centenario

En tiempos en los que los ingresos a las arcas de los clubes se miran con lupa por las necesidades que tienen las instituciones, Nacional cerró un buen año en la recaudación en los clásicos.

El clásico del Clausura fue el segundo del año en el que Nacional ofició de local en el Centenario luego de que en el Intermedio, por el orden de la clasificación y el formato del fixture, a los albos le tocó la localía en la última fecha del segundo torneo de la temporada.

En ese encuentro, en el que se vendieron 36.934 entradas, a las arcas de Nacional ingresaron USS$ 150.050.

¿Por qué esa recaudación fue para Nacional? De acuerdo a lo que establecieron para el Torneo Intermedio, los locales se hicieron cargo de la organización de los partidos.

En ambos clásicos, Intermedio y Clausura, Nacional agotó sus entradas (Colombes, Olímpica y la mitad de la América), y Peñarol quedó con remanente de localidades en Ámsterdam y la mitad de la América. Los socios albos ingresaron gratis y los de Peñarol pagaron todos, además en el sector de los albos los menores de 12 no pagaron y en el de los aurinegros solo ingresaban sin pagar los menores de cinco años.

Lo que recaudó Peñarol en su estadio

En el clásico del Torneo Apertura, Peñarol ofició de local por primera vez en su estadio, Campeón del Siglo, donde el encuentro terminó con empate 1-1.

La menor cantidad de entradas que se pusieron a la venta por la capacidad del estadio aurinegro (30.000 en total, de los cuales 2.000 fueron para los albos), la recaudación del partido, con el recorte de los gastos de organización y el alto costo del operativo de seguridad a Peñarol solamente le quedaron US$ 20.000 en caja.