Ashton Kutcher devolvió un boleto de US$ 200 mil para ir al espacio y contó sus razones

En 2012, cuando la posibilidad de viajar al espacio como turista era apenas una promesa lejana, el actor estadounidense Ashton Kutcher compró un boleto para viajar con la aerolínea aeroespacial Virgin Galactic, propiedad del magnate Richard Branson. El boleto le costó 200 mil dólares y, en aquel momento fue el comprador número 500 de la empresa.

Sin embargo, Kutcher decidió devolver el boleto y dejar su sueño de viajar al espacio de lado. Ahora, con el tema en la conversación mundial, y con el primer viaje espacial de Virgin Galactic ya concretado, el actor contó las razones que impidieron que se convirtiera en uno de los primeros turistas espaciales.

“Cuando me casé y tuve hijos, mi esposa me dijo que no era una decisión inteligente ir al espacio si teníamos niños pequeños”, indicó el actor de That 70's Show y Two and a Half Men a Cheddar News, una cadena de televisión de su país. Kutcher está casado con Mila Kunis desde hace seis años y tienen dos hijos juntos.

“Terminé vendiendo mi boleto de vuelta a Virgin Galactic. Se suponía que iba a estar en el próximo vuelo, pero no sucederá”, agregó. De todas formas, el actor no ha abandonado por completo sus planes de viajar al espacio y añadió que en algún momento lo hará.

Kutcher era una de las tantas estrellas que estaban en carpeta para viajar al espacio en algunos de los vuelos turísticos que se están desarrollando en estas semanas. La lista, entre otros nombres, incluye a Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Brad Pitt, Angelina Jolie, Lady Gaga, Katy Perry y Justin Bieber, según publicó La Nación.