Así defendieron los forestadores su posición sobre eventuales cambios en la legislación sobre el sector

La Sociedad de Productores Forestales (SPF) compareció ante la Comisión de Ganadería del Senado, donde se consideró el proyecto de ley que plantea definir suelos de prioridad forestal.

Allí, Nelson Ledesma, presidente de la SPF, enfatizó que el proyecto afectará de forma negativa al clima de inversiones del país, lo que tiene preocupados a los productores.

“No vemos razones ni motivos que justifiquen este proyecto. No hay razones sociales, ambientales ni económicas que fundamenten la necesidad de proteger o defender un interés general que pueda estar amenazado por la actividad forestal y justifique un proyecto de ley de este tenor”, sostuvo Ledesma.

Los productores resaltaron que no le encuentran un sentido al proyecto de ley, que “no solo afecta al sector forestal, sino también a los productores agropecuarios que pierden una posibilidad de diversificar y complementar su producción”.

Comprar más tierras

Ledesma indicó que con este proyecto las empresas forestales se verán obligadas a comprar más tierras para completar sus proyectos y que la regulación que se está discutiendo a nivel parlamentario genera incertidumbre sobre la previsibilidad jurídica, una condición “fundamental para decidir inversiones de tan largo plazo”.

Se planteó también que esta recategorización de suelos afectará principalmente a los productores nacionales pequeños y medianos, así como la imagen del país ante los ojos de inversores extranjeros.

A nivel de empleo, resaltaron los productores, este proyecto afectará especialmente a trabajadores del interior del país y, por otra parte, "degradará el status ambiental del país al limitar las posibilidades de secuestro de carbono".

Distorsión en el valor de la tierra

Además, Ledesma dijo que el proyecto de ley afecta la libertad y los derechos de los productores del sector agropecuario de decidir qué producir en sus establecimientos, ya que les “restringe la posibilidad de diversificar y complementar su matriz productiva”.

Por otro lado, se puso énfasis en que si este proyecto se aprueba se verá una distorsión en el valor de la tierra, que se dará por la reducción de la capacidad productiva de los campos por la pérdida de valor patrimonial y la reducción de las rentas.

Preocupación por la cuenca lechera

En la comparecencia el senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, manifestó su preocupación por el avance de la actividad forestal sobre las cuencas lecheras si se reclasificara el suelo 5.02B, que predomina en los departamentos de Florida, San José y Colonia. Y se mostró contrario a que, por arrendamiento de campos, se puedan ver desplazados tamberos que arrienden en esas zonas, una preocupación que semanas atrás fue transmitida por la Sociedad de Productores de Leche de Florida en una reunión que mantuvieron con el legislador.

Según destacó el legislador, “de los 3.000 tamberos uruguayos hay 1.500 que son arrendatarios y que estarán con un seguimiento estricto de este tipo de competencia por el acceso a la tierra”.

Sobre este tema, Diego Carrau, gerente forestal de Montes del Plata, sostuvo que la empresa no tiene por objetivo competir con la lechería, según informó Da Silva a El Observador.

"Tienen nuestro compromiso de no afectar a la cuenca lechera"

Ledesma, en diálogo con El Observador en la tarde de este jueves, expresó: "Expusimos la situación real de la forestación en la cuenca lechera. Si tomamos el área de Colonia, San José y Florida y dividimos el área forestal, el impacto es de 2,97%; pero si a eso le sacamos el área de Cerro Colorado, el porcentaje de afectación de la forestación a la cuenca lechera es menor al 1%".

El presidente de la gremial que nuclea a los forestadores agregó: "Al sector no le interesa desplazar tierras dedicadas a la lechería, no es nuestra intención, ese es un relato falaz. Tienen nuestro compromiso como sector de no afectar a la cuenca lechera".

"La actividad forestal es complementaria, de diversificación y es una mala señal que el Estado diga qué producir, dónde y cuándo, porque los resultados son de una mala asignación de los recursos naturales", concluyó.