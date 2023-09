Así está Tribal, el hogar del INAU que fue señalado por Derechos Humanos como "degradante"

El cuarto número uno del hogar Tribal del INAU está en obra: dos trabajadores están revocando las paredes, arreglando el dormitorio. Las camas de hierro están apiladas afuera de la habitación para volver a colocarlas cuando los trabajos terminen. La directora del centro solo aclara que están arreglando el dormitorio y se concentra en contar que las parrillas de la cama ya no son de madera sino de hierro porque cuando comenzó a dirigir el centro decidió que los adolescentes hagan ese trabajo de herrería para que sean más duraderas.

El cuarto está en obras porque el 21 de julio algunos adolescentes quemaron los colchones dentro del dormitorio. El 3 de agosto la Intendencia de Montevideo había ido a limpiarlo, pero el espacio había quedado inutilizado por los daños que provocó el incendio en las paredes, el techo, el piso y en el equipamiento, según lo constató la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) y quedó plasmado en un informe de principios de agosto al que accedió El Observador.

El estado del hogar y los problemas de relacionamiento y violencia generaron cruces entre la Inddhh, que aseguró que los adolescentes que están allí "corren riesgo de vida", y el INAU que calificó de "tendencioso" el informe de la Institución, según su presidente Pablo Abdala.

El INAU accedió a que El Observador recorra el lugar sin tomar imágenes de la infraestructura.

Pero al llegar el hogar estaba vacío.

Solo había dos funcionarios en la cocina a los que se les notaba el cansancio en las ojeras, otros dos en la oficina de la dirección y una persona que estaba limpiando el lugar. El hogar lucía impecable: limpio, ventilado, con las camas tendidas, la ropa doblada, los championes alineados en el piso de los dormitorios y el stock de comida organizado.

Pese a que la mayoría de los señalamientos de la Inddhh fueron por el "riesgo" que corren los jóvenes en ese lugar, a raíz del relacionamiento entre ellos, durante la visita no hubo adolescentes ni educadores. "No vas a ver chiquilines porque hoy se fueron de paseo al parque Lecocq", dijo Virginia Silvera, la directora del Tribal. Junto a ella estaban la directora departamental, Geraldy Correa, la del área de Adolescencia, Lourdes Falcon, la de Protección 24 horas, Ramona Capillera, y la encargada de prensa de INAU, Agustina Guido.

El hogar es una casa antigua de dos plantas, con espacios grandes y techos altos, con frente y un fondo con una media cancha de básquetbol y un parrillero. Las escaleras y las puertas de los dormitorios son de hierro macizo, gruesas, con enrejado que permite ver el dormitorio desde afuera. "Hay que aclarar que las puertas son de hierro, como toda la estética del hogar. Pero no porque estén con cerradura", dijo la encargada de prensa, en referencia a que los adolescentes en INAU no están privados de libertad. En la entrada del patio hay policías todos los días, las 24 horas, para intervenir cuando se dan situaciones violentas dentro del lugar.

Las duchas que están dispuestas una al lado de la otra están conectadas por caños verdes por donde pasa el agua y también por donde sale, porque no tienen duchero. También hay algunos cables expuestos, algo que también fue señalado por la Inddhh.

Para la Institución Nacional de Derechos Humanos la infraestructura del lugar "no es adecuada" para que estos adolescentes convivan. El informe señala que "las condiciones del centro exponen a los adolescentes a situaciones de riesgo (cableado eléctrico, puerta de servicios higiénicos rotos, ventanas rotas)".

En la recorrida, las directoras mostraron todo el hogar, donde los vidrios estaban sanos, los aires acondicionados funcionaban y las paredes de pintadas de colores estaban sin ralladuras porque, según contó la directora del lugar "los propios chiquilines" limpiaron lo que habían rayado.

Desde el informe de la Inddhh de principios de agosto hasta este jueves a mediados de setiembre, el INAU realizó algunas mejoras, según contrastó El Observador entre el informe y la visita. Una de ellas es la obra en el cuarto uno, que se está realizando tras el incendio. Pero, además, el informe señalaba que en dos habitaciones los vidrios estaban rotos, algo que estaba solucionado este jueves, y que la casa tiene una sala de estar que estaba desprovista de mobiliario, pero este jueves había una mesa con un televisor y dos sillones de cuerina marrón.

Violencia y salidas no autorizadas

Cuando un adolescente varón llega al INAU por el primer lugar que pasa es por Tribal. En esa puerta de entrada el joven puede vivir hasta tres meses, cuando se decide si regresa con su familia o si es derivado a otro centro de larga estadía de esa institución. Esta diferencia de perfiles genera problemas que, según la Inddhh, no se deben a una "situación puntual entre adolescentes, sino a una práctica institucional que no protege y expone a los adolescentes a situaciones de violencia extrema".

El informe relata situaciones que quedaron asentadas por los funcionarios en el cuaderno del hogar. Allí, por por ejemplo los educadores relataron: "se desconoce el paradero de un adolescente, no se tiene información de su ubicación"; "adolescente amenaza de muerte a otros en caso de contar que ha vendido ropa en una boca de droga”; "adolescentes son amenazados con un arma de fuego en el barrio"; "adolescentes vuelven a relatar que son amenazados por personas ajenas al centro"; "adolescentes intercambian cocaína dentro del centro"; "prenden fuego en el baño, mañana bastante movida con ánimos alterados en general”.

En la recorrida de El Observador, la directora del centro, Virginia Silvera, explicó que "muchas veces" los adolescentes que llegan al centro Tribal se conocen y vienen con conflictos desde antes. "La diferencia que hay es entre ellos. Y acá llegan sin hábitos, desamparados, enojados, son despojados de la casa, tienen que venir acá porque lo dispone un juez y muchos piensan que tienen que pararse así para que los respeten".

Las directoras no dudaron en responder que en el Tribal "están dadas las garantías" para que el hogar sea un entorno seguro para los adolescentes. "Acá se trabajan las 24 horas en tres turnos y por turno hay cinco o seis adultos, seguro", dijo la directora del Área Adolescencia, Lourdes Falcon. A su vez, agregaron que los jóvenes no tienen permitido ingresar objetos cortantes ni encendedores al centro y "mucho menos" fumar en el interior aunque "alguna vez hubo alguna situación de alguno que fumó porro", dijeron.

El Observador no pudo constatar la dinámica del hogar ni el relacionamiento entre los adolescentes y con los educadores en la visita debido a la actividad en el Parque Lecocq, algo que, según las directoras, es común que se realice. Pero, también los jóvenes pueden entrar y salir del hogar libremente porque INAU no tiene competencia para privarlos de libertad.

Algunas salidas son "no acordadas" o "no autorizadas", algo que también fue señalado por la Inddhh, debido a que en varios registros los educadores anotaron en el cuaderno que no sabían el paradero o que no había quedado registrada la salida.

La directora Silvera respondió que para salir del lugar los educadores deben consultar a dónde van y con quién y que intentan quedarse con contactos de las personas a las que van a visitar. "Al centro de estudios van solos, al cine han ido solos, pero cuando tenemos conocimiento de que no corren riesgo", dijo y aclaró que aunque no sea autorizado el adolescente igual puede irse del hogar, algo que califica como "salida no acordada".