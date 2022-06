Así fue la premiación de los mejores lugares para que trabajen las mujeres en Uruguay

Great Place to Work (GPTW) dio a conocer el listado de las mejores empresas para trabajar para mujeres en un evento presencial después de dos años de instancias virtuales.

Este viernes, cuando el reloj marcó las nueve de la mañana se encontraron representantes de las empresas que conforman el ranking junto a parte del equipo que llevó a cabo la investigación para dar inicio a la premiación.

“Estamos inmensamente felices de haber generado este espacio, y orgullosos del motivo que nos convoca”, dijo la Country Manager de GPTW para Uruguay, Fedra Feola, haciendo referencia al lanzamiento de la tercera edición del premio de los mejores lugares para que las mujeres trabajen en Uruguay.

Además, invitó a los participantes a tomar esta instancia para generar un espacio de reflexión más allá del premio. “Queremos demostrar a la comunidad que se puede ir por el camino de la equidad, que hay organizaciones que ya lo están haciendo”, afirmó Feola.

Así dio paso a la directora regional de la firma, Cecilia Riva, que presentó las cualidades principales por las que una empresa es excelente para trabajar para mujeres.

Comenzó su exposición presentando el siguiente dato: hay 100 millones de mujeres que trabajan formalmente en América Latina. Un número que demuestra que el mundo cambió, que las mujeres ya no dependen de los hombres para poder tener una salida económica y que obliga a las empresas a presentar nuevas condiciones de trabajo porque —si bien ya hay condiciones distintas a las que existían en otros tiempos—, aún no están a tono con la cantidad de mujeres que hay en el lugar de trabajo.

“Las mujeres buscan lo mismo que los hombres en el trabajo”, señaló Riva. En este sentido explicó que hay tres temas en particular que destacan en la búsqueda de lo que las mujeres consideran un excelente lugar para trabajar: el desarrollo, la visibilidad y el cuidado.

En primer lugar, las mujeres quieren crecer y aprender cosas nuevas para dar más de ellas mismas. También se vincula con la carrera dentro de la empresa.

En segundo lugar, las mujeres quieren ser visibles. Según Riva, este es un trabajo que depende de la organización, pero también de las mujeres: “Tenemos que permitirnos ser un poco más visibles, y nos tienen que dejar ocupar ese espacio”, señaló.

En tercer lugar, el cuidado de la empresa hacia su empleado.

Riva aseguró que todos estos puntos son cambios que tienen que ver con beneficios actitudinales, y que es difícil cambiar la actitud. Sin embargo, destacó que una vez que las empresas empiezan a trabajar en esos tres puntos tienen un cambio exponencial. Algunos de los beneficios que reciben son mejor rendimiento corporativo, fortalecimiento de la marca empleadora, mayor innovación y mejor atracción y retención de talento.

Tras la presentación de la directora regional de GPTW y un panel en el que participaron mujeres influyentes en materia de equidad de género —como la presidenta de la Organización de Mujeres Empresarias de Uruguay, Anabela Aldaz, la directora ejecutiva de Wasabi Digital, Agustina Zuasnabar, y la encargada de Recursos Humanos de Girls In Tech, Lucía Michetti—, se dieron a conocer las empresas del ranking de mejores lugares para trabajar para mujeres en Uruguay 2022.

Empresas de más de 150 empelados

1- McDonald´s

2- Mercado Libre

3- Globant

4- Fábricas Nacionales de Cerveza

5- Oracle

6- Santander

7- BAS

8- Altimetrik

9- EY Uruguay

10- Deloitte

11- Creditel

Empresas de menos de 150 empleados

1- December Labs

2- DHL Express

3- Lacnic

4- Roostrap

5- Fucac

6- Abstracta

7- Hilton

8- Octoboot

9- Moove It

10- Wasabi Digital

11- Infuy

12- Hikko

13- Fiserv

14- Casarta

15- Bunker DB

16- Agroempresa Forestal

17- Acsa

18- GoGrow

19- Aiva

20- Citi

21- World Trade Center Montevideo Free Zone

22- Etermax

23- Brokerware

24- Metlife